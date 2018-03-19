圓圓單身7年遇情變 跪求挽回劈腿男友竟罹憂鬱症

2018年03月19日 22:26 中時 許雅淳

圓圓音樂科畢業主修雙簧管。（盧禕祺攝）

圓圓音樂科畢業主修雙簧管，頗有音樂天份。（盧禕祺攝）

圓圓音樂科畢業主修雙簧管，頗有音樂天份。（盧禕祺攝）

好事聯播網主持人圓圓17歲出道當DJ，她曾談過一段刻骨銘心的戀情，甚至為了挽回前男友而向對方下跪、在對方家樓下苦等20小時，卻仍被甩，這段戀情，讓她對愛情徹底死心，至今單身7年。

圓圓的前男友是運動員，2人僅交往9個月，但對方對她很好，讓她想要論及婚嫁，她說：「他完全融入我的家庭，我媽媽去買衣服，第一個都想到要買給他。」

不料2人交往第9個月時，對方開始找話題跟她吵架，有一次2人在車上意見不合，他當場跳車，讓她很驚嚇。她說，直到無意間發現他手機與女性友人頻繁聯繫，加上男方友人告訴她男友已變心，她才知道男友劈腿。

她坦言當時「痛苦到想死」，更罹患憂鬱症，「媽媽帶著我去看醫生，我某一天突然想清楚，不該為這個人浪費時間」，轉而把重心放在工作，漸漸走出情傷。

圓圓曾是好友小嫻的媒人，看到小嫻婚變，加上單身許久仍未遇到有緣人，讓她抱著「不婚主義」，直呼：「我不相信有一個人會愛你到永久。」

她去年加盟新東家喜歡音樂，日前發行新單曲〈Boom Boom Queen〉，全力工作，事實上，她畢業於中華藝校音樂科，主修雙簧管、副修鋼琴，頗有音樂天份。

(中時)