詹子晴拿積蓄買房送媽媽 卻不如弟弟一杯咖啡

2018年03月19日 22:32 時報周刊 林彥君

王宇婕的哥哥呂威聯首次在螢光幕前亮相。（衛視中文台）

梁又南與女兒方琦及兒子方璿一起上節目。（衛視中文台）

梁又南、王宇婕及詹子晴各帶家人一起上衛視中文台《一袋女王》，大聊「兒子的話是聖旨，女兒的話是廢紙」議題。詹子晴的詹媽媽觀念比較傳統，覺得女兒早晚會嫁人，所以比較寵兒子，兒子的話她是百依百順，詹子晴把入行以來省吃儉用的儲蓄買房子給媽媽，媽媽知道後開心地跟她說謝謝，讓詹子晴好開心，結果隔天弟弟去超商買一送一的咖啡，媽媽還到處炫耀說兒子很貼心。

王宇婕與媽媽蕭瑤、哥哥呂威聯首次在螢光幕前亮相，王宇婕很注重運動，家裡買了一堆運動器材力邀媽媽一起來減重，沒想到媽媽淡淡的回她說有自己的運動方式，就是伸展與扭動腰臀，直到哥哥跟媽媽說要每天運動，媽媽就開始用起運動器材，而且還天天跟兒子報告進度，讓王宇婕很不是滋味。

梁又南則與女兒方琦及兒子方璿一起上節目，方琦說前陣子全家去日本玩，有天晚上想去逛某家百貨公司，方琦想說路不熟開個導航，結果哥哥方璿跳出來說自己方向感很好跟他走就好，梁又南也附和跟哥哥走，結果原本不到10分鐘就會到的路程，一家人在日本街頭走了20分鐘還找不到，好像繞了一大圈，最後方琦受不了打開導航才發現完全往反方向走，一家人只好帶著怨氣再往回去。節目將於3月20日晚上11點播出。

(時報周刊)