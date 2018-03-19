卜學亮大跳鋼管 挽臉變身「勞勃狄尼亮」

卜學亮和小鮮肉舞者學鋼管。（三立）

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時報周刊
林彥君
卜學亮練鋼管4個小時。（三立）
卜學亮體驗挽臉。（三立）
卜學亮在節目中大改造。（三立）

行腳節目《愛台客-在台灣的故事》，推出「大叔改造計畫」單元，年過半百的主持人卜學亮這次將從頭到腳進行全面性的大改造，改造後的他被網友及工作人員大讚：「超像勞勃狄尼洛」，他自己則害羞笑說：「應該只有身材和墨鏡像他吧！」卜學亮進行改造三步曲，第一步「身體雕塑」，讓人跌破眼鏡與小鮮肉鋼管舞者學跳鋼管，他用4個小時的時間，學成鋼管小鮮肉老師4年的功夫。

對他來說最困難的是只用兩隻腳的力量「坐」在鋼管上，卜學亮：「用雙腳夾住鋼管很不容易，得要撐住自己的重量（78公斤），我一個人等於他們兩個人加起來的重。」讓卜學亮一度想放棄，不過試了四、五次後，沒想到真的成功了，但雙腳也都磨破皮。除此之外還有夾著鋼管做倒立的動作，雖然卜學亮平常有跑步、騎單車、飛輪等運動習慣但也讓他吃不消大呼：「對我這個53歲的大叔來說，真的太不容易了！」

再來第二步是「臉部改造」，讓饒河街挽臉達人紀老師替卜學亮挽臉，並以一個男人笨手笨腳的姿態，學著婆婆媽媽的手藝親自幫客人挽臉。「大叔改造計畫」的最終章，卜學亮煥然一新成為「勞勃狄尼亮」，與高顏值除塵專家扛著30公斤的除塵機器上山下海為客戶做清潔服務。節目將於3/20(週二)播出。

(時報周刊)

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