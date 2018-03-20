文化快遞》又在這裡，又在那裡─2018寶藏巖光節

2018年03月20日 09:00 中時電子報 文／韓慶玲、圖／寶藏巖國際藝術村

姚仲涵作品《時光》。

張永達作品《相對感度 N°2》。

繼「燈著你回來」、「邂逅那道光」、「創作像海洋，愛你像光」後，2018寶藏巖光節將深化關注寶藏巖現地的直接經驗，以「平行時空」為軸，帶領觀者乘坐「時光機」，穿越寶藏巖的前世、今生、未來。寶藏巖由60、70年代興建的自造房舍所形成，建築依山傍水而建，為臺北市絕無僅有的特殊聚落樣貌。2004年寶藏巖正式登入為臺北市第一處聚落型態之「歷史建築」，2010年以「藝居共生」概念引入「寶藏家園」、「台北藝術進駐」與「閣樓青年會所」作為其營運發展之方向，成立寶藏巖國際藝術村，藉由當代藝術的「創造」與「美感」進入這處充滿「對話」與「痕跡」的寶藏之地。

錯置交會的時空

置身寶藏巖，總會在某些時刻出現時空錯置的經驗，像是搭乘時光機穿梭在過去與未來，而自開村以來，為數眾多的國內外藝術家參與，也不時出現以藝術創作關注寶藏巖的獨特時空經驗。從它的歷史與現況、居民、藝術家與民眾、園區與周遭，爬梳可能的線索。對此，今年策展方向將關注「時間」與「空間」的錯置交會，利用作品展示及其系列活動，觀看寶藏巖過往的時空對話，現在的藝居共生及未來之於城市的角色與定位。

今年寶藏巖光節透過兩位策展人李德茂及侯昱寬的帶領，以物理論述的理性直觀為出發點，找尋存在於寶藏巖平行時空中的感性語彙。首先，讓我們坐上時光機到宇宙創始之初，在《g先生：關於宇宙創造的小說》書中，造物者第一個在宇宙中創造出的物質，是一張給嬸嬸的椅子。因為先創造了時間，而後又創造出了空間，有了空間，就必須有落腳之處，於是嬸嬸要求造物者給她一張椅子。如何想像製造宇宙場所中的椅子，與現實的椅子有何不同？如果都難以窮盡宇宙，那製造宇宙的空間又該如何想像？

接著，我們再次坐上時光機來到1915年，愛因斯坦發表廣義相對論，徹底推翻牛頓力學的絕對時間、絕對空間及重力理論。即使牛頓力學足以解釋日常現象，但它並不是簡化版的相對論，也就是說，相對論發表至今100年，我們依然使用不正確的理論思考所處的世界。然而，對於「平行時空」這個議題，我們是否也錯認了本質上的差異？「宇宙」、「時空」、「錯置」及「平行」，四個關鍵字帶領我們，藉由「藝術作品」重新觀看寶藏巖的記憶。在光影的折射中、時間的暫留下，它成為一處不容於此處的聚落，如同異質地置入在公館這區域，平行地存於此處，留存著所有的痕跡，卻如同初生於此處般。2018寶藏巖光節透過10位藝術家作品所特有的創造性經驗，從「理性」與「感性」兩個方向來進行提問，重新檢視對於時空的感覺、想像和理解。現在就讓我們一同搭上時光機，來趟寶藏巖時空之旅。

理性直觀的實驗

作品《光電獸#6─草地》中，姚仲涵敏銳地掌握細微處的線索，作品像是一個有機的裝置銜接兩端，一端是可感的知覺內容，它捕捉地面、空氣中的震動能量傳遞；另一端長出一隻似人非人的光電獸，轉換後的聲光流動在綠野地的環境中框出另一種空間。

李德茂的作品《干涉波》以觀測重力波的實驗原型為基礎，透過探討一個測不到的重力波，指出重力波存在的事實。另一方面，作品轉換放大投影的干涉波紋，在展場中成為可感的內容，使觀眾能透過抽象連結，重新對時空經驗產生思考及想像。

走進邊境52號，光線和空間之間發生微妙的交互作用，張永達作品《相對感度N°5》中，藝術家藉由熱空氣流動，在空間中創造出一層不穩定的、混沌的動態薄膜。光學的物理現象中，流動的不可預測性所造成的動態折射偏移，在作品中形成一種感性的藝術表達。

許家禎以GPS定位的方式，找尋對應著十字藝廊牆面所延伸至臺灣島嶼的界線，將界線面向海洋拍攝一張照片，再將照片繪製在展間的牆面上，如同四扇穿越地景的窗戶，重現於窄小的展間中，藉此聯想到繪畫在早期的幾何透視原理、國家領土量測及室內窗戶景致的延伸。

感性語彙的呢喃

2011年許哲瑜在邊境71號周遭牆面以抗爭行動為題材繪製大量壁畫，重複出現高舉著雙手的人像，在建築體外繁生。2018年許哲瑜再次回到同樣的創作地點，面對原有斑駁掉落、逐漸消逝的人像，在建築體內創作新的作品，呼應著過往。

吳權倫記錄臺灣家家戶戶門口的盆栽景象，除了一般的盆栽樣式，他還注意到臺灣人將充滿工業色彩的藍色塑膠桶當作盆栽使用。盆栽如同移動的土地，藝術家重新以此形製燒製陶器，散布在寶藏巖的鄰里間，同時亦將長時間搜集的檔案放置於山城53號屋頂平台。

劉致宏的作品《DELTA》在數學、化學、物理學、符號學等領域，有其各自的用途與意義，在英文裡則意指「三角洲」，而幾何學中成為三角形符號的代表。巨大的發光三角形符號鑲嵌在歷史斷面，理性絕對的幾何符號在感性有機的聚落建物背景中產生強烈對比，可以從不同的距離看見「標記（Mark）」出寶藏巖聚落的所在。

洪韵婷在作品《影子》，試圖用光將屬於寶藏巖聚落的一切寫於半樓廣場之中，印記於土地之上，只要有光的地方，影子就會出現，這個影子世界所指的是我們的生活，大家所共有的歷史一直存在，就像現在，河流為它自己存在是過去的影子，也是未來的影子。

另外，賈斯汀‧泰勒‧泰特與利安‧摩根為「2018台北藝術進駐」加拿大籍駐村藝術家，皆以空間裝置呈現進駐寶藏巖國際藝術村後所觀察到的一切，配合策展主軸與自身創作經驗結合，呈現出別於臺灣藝術家的所感所知。

2018寶藏巖光節透過策展團隊所規劃的戶內外藝術作品呈現、開幕式活動暨座談、市集、表演藝術、行銷（攝影徵件活動）及深度導覽等內容安排，試圖帶領觀者反轉、錯置，感受有別過往的此時此地。寶藏巖，其實一直在這裡。

★2018寶藏巖光節

時間│3/24～5/6，週二至週日11:00～22:00

地點│寶藏巖國際藝術村（臺北市中正區汀州路三段230巷14弄2號）

票價│免費

電話│02-2364-5313

臉書│寶藏巖國際藝術村Treasure Hill Artist Village

(中時電子報)