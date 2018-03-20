2018年03月20日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

影片《時來運轉》眉角 – 林博泰：從NBA球隊「休息天數」看得分「大」「小」

籃球"背靠背"(Back To Back)意即球隊連續2日「緊接著」進行比賽，體力負荷絕對是投注前應考量的重點。籃球是一個相當耗體力的運動，無論是進攻或防守絲毫都不能鬆懈，主力球員長時間場上比賽，往往累不可支，如果隔天又"背靠背"緊接著另一場比賽，休息不足的情況下戰力容易受到影響；反之，如果球隊有時間獲得充足的休息，戰力表現又會如何？

NBA東西區前兩名球隊休息三天以上得分明顯偏高。(圖/台灣運彩提供)

以本季NBA例行賽截至3/12的統計數據來看，東區前2名的暴龍、塞爾提克以及西區前2名的火箭及勇士，當這4隊有時間獲得3天以上充足的休息時，場均的得分均明顯大幅高於其本季的平均得分，暴龍平均高出7.0分、塞爾提克高出4.8分、火箭高出5.2分及勇士高出6.4分，相較於只休息2天、1天及0天(背靠背)的平均得分表現好上許多，足見球隊在獲得充分的休息後，得分會有更佳的表現，大家在投注運彩主隊「大」、「小」或客隊「大」、「小」時，可以列入參考。

運彩官網運動數據專區。(圖/台灣運彩提供)

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NBA所有球隊在休息3天以上、休息2天、休息1天及休息0天(背靠背)的得分表現，在台灣運彩官網的「運動數據」專區內都有，可供參考。

(中時電子報)