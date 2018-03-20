人妻醉茫遭撿屍 色狼磨蹭「恨鐵不成鋼」敗興歸

2018年03月20日 00:02 中時電子報 吳家詮

一名陳姓男子夜裡搭車回桃園，見到同車有名打扮時髦的年輕少婦，疑因不勝酒力，

兩人一起下車後，這名人妻就癱倒在地上，男子起初還很熱心前往幫忙攙扶；熟知，當他發現少婦意識不清時，竟然心萌邪念，將女子撲倒在地，還褪下她的外褲準備性侵，不過最後卻過於緊張無法勃起而作罷，事後被害人將這事告訴丈夫報警，檢警根據路口監視器畫面，逮捕這名色狼，依趁機性交未遂罪嫌起訴。

這名年輕少婦是去年參加公司聚餐多喝了幾杯酒，以致搭車回家，在下車後突然一陣暈眩，走路踉蹌。這時有名陌生男子靠近，伸手扶了她，她還很感激，說了謝謝。不料，就在她意識有些茫的時候，感覺到這名男子的手，怎有意無意亂摸她胸部，她試圖反抗，但是已經無力。

檢警調閱附近的路口監視畫面，發現陳男當天確實在路邊有脫下人妻褲子，還抬起了少婦的雙腿，用自己的下體在被害人身上磨蹭許久。陳男到案後供稱，當時他慾火難耐才會脫下褲子，但是他自己也喝醉酒，所以記不清楚當時細節了。

警方調閱的監視畫面中，這名色男神情緊張，不停壓在被害人身上抖動，附近又有行人走動，不久，他突然停止動作，拉了拉衣服後離去，據他自己供承，因為太緊張無法勃起而作罷。

後來人妻驚醒，發現自已衣衫不整，懷疑已遭到性侵，立刻逃離現場並和老公求救，最後到派出所報案。

(中時電子報)