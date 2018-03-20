吃到飽月票會讓北捷虧損倒閉？ 網紅揭密：這才是高招

雙北聯合推出1280優惠月票，卻引來正反兩派論戰 (圖／本報資料照)

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中時電子報
吃到飽，瘋了？新悠遊卡會害捷運倒閉嗎？

雙北政府本月13日推出1280元的捷運優惠月票，可以不限距離、次數搭乘台北捷運與公車，對此，作家洪雪珍在臉書上以《給我一個理由，為什麼我每個月捷運要少花1,720元？》發文直指台北市長柯文哲為選票而堕落，引來大批網友痛批，雖然洪雪珍緊急在隔日刪文，卻還是堅持自己立場。

對此，YouTuber「囧星人」發部一隻影片，指出當年瀕臨倒閉的德國聯邦鐵路公司正是推出了這優惠票券才轉虧為盈。她說明，當時德國的火車票足足是汽車成本的2倍，德國鐵路更不可能為了競爭削價。

囧星人也表示，以每日雙北通勤花費64元計算，22工作天共計是1408元，使用吃到飽月票絕對划算，況且網路上討論文章不少，絕大多數會計算的民眾不會傻傻亂買。

囧星人舉例，當時德國鐵陸專家發現，汽車有兩種成本：變動成本(汽油…)、固定成本(停車場地、保險、保養、折舊…)，火車成本也拆成這2種後，優惠票券因此誕生，變動成本因此降低。

由於為了讓票券回本，不少民眾加強使用大眾運輸工具，據2003年研究顯示，其實民眾只比原本省了30%，而且銷量增加，獲利不減反增。

囧星人更點出重點，雙北政府這項政策的主要目標是「疏運城市交通」，並不是「從票錢盈利」，甚至捷運少賺一點，可以換來更多好處。她最後提到，對於北捷會不會虧損，其實只要考慮「1280」這個訂價是否精確、周詳，優惠票券制度不會是問題。

(中時電子報)

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