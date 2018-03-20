段宜康指李敖不該受褒揚 網友紛嗆：還不快吞曲棍球！

2018年03月20日 00:30 中時電子報 黃麗蓉

政治評論家李敖病逝，文化部將呈請總統明令褒揚，民進黨立委段宜康卻在臉書指，李敖不斷公開傷害台灣、傷害大陸民主運動，絶不該受到褒揚。對此，網友紛嗆：還不快吞曲棍球！

段宜康稱，李敖一輩子「處理別人財物」，包括侵奪蕭孟能家産，到了惡名昭彰的地步；到後來吹捧一國兩制、為大陸政府美化「六四」，在在都很讓曾經視之為偶像的人痛心疾首。並指李敖的狂、傲、挑戰威權，是經過算計的。李敖當然會在歷史留名。但他不斷公開傷害台灣、傷害大陸民主運動，「李敖這個人，絶不該受到褒揚。」

網友酸段宜康說：「還不吞曲棍球，言而無信的政客成天只會造謠抹黑。」、「曲棍球沒吞的詐欺犯沒資格批評別人。」、「你一直在講幹話，什麼時候吞曲棍球呢。」、「段委員應該還是在欺騙自己，把要求他履行吞球承諾的各位當白痴，請大家用選票讓他知道，說謊是要付出代價的。」

還有網友憤怒說：「弱弱的問：怎麼不在他活著的時候挑戰他？老欺負死人算什麼英雄好漢！」、「你也是等李敖死了才敢批評他，也算不上什麼人物。」、「咳咳，消費李敖啊！噗，蔥啊蒜的委員啊！」、「段宜康你還沒資格講這話！」、「你就是意識形態作祟，褒不褒揚完全看立場台不台獨而已！」、「如果真了解李敖，他在九泉之下恐怕會說：『你們這群小王八蛋，憑什麼褒揚我？我李敖是誰？還需要你們的褒揚？』」

(中時電子報)