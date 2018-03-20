新生代范少勳大方談「基情」意外圈粉

范少勳（右）。（我是娛樂提供）

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范少勳劇中和盧彥澤對戲。（我是娛樂提供）
范少勳哭戲。（我是娛樂提供）
范少勳演高中生。（我是娛樂提供）
范少勳（左）角色個性火爆。（我是娛樂提供）

CHOCO TV自製BL劇《HIStory2》第二單元《越界》開播後受好評，24歲新人演員、180公分的范少勳憑此劇打開知名度

，也圈了粉。他是模特兒出身，當初因上了郎祖筠的表演課，對戲劇表演開始產生興趣。

新人輩出的時代，許多抱有明星夢的年輕人，想著都是如何一夕暴紅，范少勳卻認為幸運非憑空得來，表演者這條路上，他所做的決定與選擇，每一步都關乎未來，自我期許成為一個穩扎穩打的演員。

他對自己的人生也不馬虎，過去等待工作機會的時候，為了不要只是人家眼中的小鮮肉，他選擇白天在科技公司兼職當助理

，晚上則上表演課，沒有課程的時候就去健身房運動維持體態

，讓自己能隨時保持最佳狀態。

談起角色和自己的個性，范少勳表示，其實劇中飾演的的夏宇豪和自己小時候的個性相似，角色個性衝動火爆、愛打架，個性直來直往，「其實很像小時候的我，我以前原本是籃球隊，球隊是我很重要的生活重心，但國中的時候，因為受傷只好被迫退隊」。

他說，當時心情差，認識了一些朋友，不能打球已心情不好，加上又年輕，變得衝動，常常打架，讓家人非常頭痛，後來因為外公過世前的一句話，要他不要讓媽媽擔心，才改變自己，「劇中夏宇豪某些衝動個性就像以前的我」。

(中時)

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