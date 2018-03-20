21歲男歌手澳門挑戰高空彈跳 直呼： 打通任督二脈

阿夫日前至澳門旅遊。(角落娛樂提供)

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阿夫日前至澳門旅遊。(角落娛樂提供)

來自台中的21歲樂壇新人阿夫，近日簽入角落娛樂，阿夫花2個月時間創作新歌〈通電〉，2日新歌上架後，挺進KKBOX華語新歌日榜前80強，MV在YouTube上也累積超過3萬的觀看次數，老闆為鼓勵阿夫，特地帶他與工作夥伴前往澳門旅遊放鬆3天，第一次出國的阿夫開心說：「印象最深刻的就是賭場了，因為賭場的人以爲我要賭，所以一直問我要不要換錢，要給我比較好的匯率，所以一直有很多人跟我換錢！」

阿夫以爲賭場裡面的人都很有態度，結果其實跟普通人沒什麼兩樣。他說：「我原本對賭場內部還有很多以前香港電影給的刻版印象，但真正走一遭才發現完全不是這樣，唯一相同的，應該就是滿多美女，讓我挺開心的！」

3天旅程特地去澳門當地路環老漁村、媽祖閣（媽閣廟）、澳門議事亭前地（噴水池）、大三巴牌坊，以及澳門旅遊塔一遊，阿夫也在老闆與同事的鼓勵下挑戰了高空彈跳，他回憶說：「我沒有懼高症，一路上也都很興奮並沒有腿軟，直到整個人在天空飛時才有一點害怕。」

阿夫完成高空彈跳後，也像打通任督二脈全身「通電」一樣，而唱片公司也加緊腳步，一放假完回到台灣，就拍攝第2支單曲「Don’t Need To Know」MV。角落娛樂宣布阿夫30日將參與演出的「杜鵑花音樂節：通電角落Power On Corner Party」售票演唱會現場，搶先播出第2支單曲「don’t need to know」的20秒預告，詳細售票與活動資訊，請洽角落娛樂臉書粉絲專頁。

(中時)

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