21歲男歌手澳門挑戰高空彈跳 直呼： 打通任督二脈

2018年03月20日 03:15 中時 許雅淳

阿夫日前至澳門旅遊。(角落娛樂提供)

來自台中的21歲樂壇新人阿夫,近日簽入角落娛樂,阿夫花2個月時間創作新歌〈通電〉,2日新歌上架後,挺進KKBOX華語新歌日榜前80強,MV在YouTube上也累積超過3萬的觀看次數,老闆為鼓勵阿夫,特地帶他與工作夥伴前往澳門旅遊放鬆3天,第一次出國的阿夫開心說:「印象最深刻的就是賭場了,因為賭場的人以爲我要賭,所以一直問我要不要換錢,要給我比較好的匯率,所以一直有很多人跟我換錢!」

阿夫以爲賭場裡面的人都很有態度,結果其實跟普通人沒什麼兩樣。他說:「我原本對賭場內部還有很多以前香港電影給的刻版印象,但真正走一遭才發現完全不是這樣,唯一相同的,應該就是滿多美女,讓我挺開心的!」

3天旅程特地去澳門當地路環老漁村、媽祖閣(媽閣廟)、澳門議事亭前地(噴水池)、大三巴牌坊,以及澳門旅遊塔一遊,阿夫也在老闆與同事的鼓勵下挑戰了高空彈跳,他回憶說:「我沒有懼高症,一路上也都很興奮並沒有腿軟,直到整個人在天空飛時才有一點害怕。」

阿夫完成高空彈跳後,也像打通任督二脈全身「通電」一樣,而唱片公司也加緊腳步,一放假完回到台灣,就拍攝第2支單曲「Don’t Need To Know」MV。角落娛樂宣布阿夫30日將參與演出的「杜鵑花音樂節:通電角落Power On Corner Party」售票演唱會現場,搶先播出第2支單曲「don’t need to know」的20秒預告,詳細售票與活動資訊,請洽角落娛樂臉書粉絲專頁。

(中時)