大小郵輪都青睞基隆港，傳奇輪首航載來國際旅客184人

2018年03月20日 03:17 工商 張佩芬

傳奇輪首航基隆港。圖：業者提供

繼本月17日英國卡麗多莉郵輪（Noble Caledonia）首次以「FLY-CRUISE」（飛機加郵輪）載客近百人來台展開環島旅遊之後，昨（19）日傳奇郵輪載國際客184人首航基隆港。基隆港獲得大小郵輪青睞，估計今年有兩百多艘次郵輪彎靠基隆。

傳奇輪此次航程為期14天，自香港啟航，行經基隆、沖繩、上海、天津等港。基隆港務分公司棧埠處處長曹至宏特別登輪致贈紀念牌予船方、以拖船噴水表示歡迎。

傳奇輪隸屬Wind Star Cruises Lines集團，建於1999年，總重9,975噸，長134米、寬19米，106間套房全是有窗或法式陽台的海景套房，並有貼身管家親切服務，屬於經典的精緻小型郵輪，今年佈屬在北太平洋，春季東亞航程結束後，將跨越太平洋抵達溫哥華，並於年底再次回到東亞。

基隆港灣靠的郵輪小的載客近百人，大的像盛事公主輪可載客3,800人，海洋量子可載客4,200人。台灣郵輪市場名列亞洲第2大，去年首次突破100萬人次，其中有超過8成的旅客，是從「2017年亞洲最佳郵輪母港」基隆港進出，今年目標突破120萬人次。

繼傳奇輪之後，基隆港上半年其他首航郵輪包括4月9日挪威寶石(NORWEGIAN JEWEL)、5月8日的歌詩達賽琳娜號(COSTA SERENA)，郵輪迷們敬請期待。更多資訊可至基隆港旅客服務粉絲團(https://www.facebook.com/KeelungPortServices)、郵輪旅遊網(http://cruise.twport.com.tw/)中查詢探寶。

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