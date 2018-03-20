大小郵輪都青睞基隆港，傳奇輪首航載來國際旅客184人

右起基隆港務分公司棧埠事業處曹至宏處長代表基隆港致贈紀念牌予傳奇輪船長 。圖：業者提供

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傳奇輪首航基隆港。圖：業者提供

繼本月17日英國卡麗多莉郵輪（Noble Caledonia）首次以「FLY-CRUISE」（飛機加郵輪）載客近百人來台展開環島旅遊之後，昨（19）日傳奇郵輪載國際客184人首航基隆港。基隆港獲得大小郵輪青睞，估計今年有兩百多艘次郵輪彎靠基隆。

傳奇輪此次航程為期14天，自香港啟航，行經基隆、沖繩、上海、天津等港。基隆港務分公司棧埠處處長曹至宏特別登輪致贈紀念牌予船方、以拖船噴水表示歡迎。

傳奇輪隸屬Wind Star Cruises Lines集團，建於1999年，總重9,975噸，長134米、寬19米，106間套房全是有窗或法式陽台的海景套房，並有貼身管家親切服務，屬於經典的精緻小型郵輪，今年佈屬在北太平洋，春季東亞航程結束後，將跨越太平洋抵達溫哥華，並於年底再次回到東亞。

基隆港灣靠的郵輪小的載客近百人，大的像盛事公主輪可載客3,800人，海洋量子可載客4,200人。台灣郵輪市場名列亞洲第2大，去年首次突破100萬人次，其中有超過8成的旅客，是從「2017年亞洲最佳郵輪母港」基隆港進出，今年目標突破120萬人次。

繼傳奇輪之後，基隆港上半年其他首航郵輪包括4月9日挪威寶石(NORWEGIAN JEWEL)、5月8日的歌詩達賽琳娜號(COSTA SERENA)，郵輪迷們敬請期待。更多資訊可至基隆港旅客服務粉絲團(https://www.facebook.com/KeelungPortServices)、郵輪旅遊網(http://cruise.twport.com.tw/)中查詢探寶。

(工商)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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