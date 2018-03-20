臉書用戶個資外洩拖累 美股重挫 華郵：臉書恐罰58兆台幣

2018年03月20日 02:57 中時電子報 高德順

全球最大社群網站「臉書」高達5千萬用戶個資外洩案，美英國會都打算傳喚執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）等臉書高層說明。受到這起風暴急襲，美股道瓊工業指數周一開盤後下殺，目前重挫四百多點，跌幅將近2%、S&P 500指數跌幅也將近2 %、納斯達克指數更重挫3 %；至於暴風眼、臉書的股價更是一度暴跌8.12%至170.06美元，創2012年9月迄今最大單日跌幅，市值蒸發超過340億美元（約9928.34億元台幣），查克柏格身家也頓時縮水至少38億美元（約1109.64億元台幣）。更慘的在後頭，《華盛頓郵報》報導，臉書違反2011年和美國聯邦貿易委員會（FTC）的協議，最高恐面臨2兆美元（約58兆台幣）罰款。

資料分析業者「劍橋分析」（Cambridge Analytica）2014到2015年間在臉書推出心理測驗，假學術研究之名，非法取得27萬臉書用戶及其好友的政黨傾向等個資，恐多達5千萬人受害。劍橋分析2016年受僱於英國脫歐派團體和美國共和黨總統候選人川普陣營，針對這些臉書用戶投放特定廣告企圖影響選情。曾為劍橋分析工作的魏利（Christopher Wylie）受不了良心譴責，找上媒體爆料。他指劍橋分析並未依約刪掉非法取得的臉書用戶個資，該公司伺服器最近仍存有多達數百GB的資料。

臉書並未告知用戶個資遭人利用，已違反2011年和FTC達成的協議，即需獲用戶同意才能取用個資。FTC消費者保護局前局長瓦拉德克（David Vladeck）指出，若FTC確實抓到臉書違反協議，外洩個資一件最高可罰4萬美元（約117萬台幣），5千萬用戶個資外洩最高可罰2兆美元，雖然不可能真的罰那麼多，但臉書仍可能因此大失血。

除了面臨可能的鉅額罰款，臉書還將面對後續來自歐美的調查。美國國會參議院民主黨參議員 Ron Wyden致函查克柏格，詢問臉書在整個事件中扮演的角色及對此的整體認知，詢問臉書是否試圖識別或通知受影響的5000萬用戶。Wyden要求臉書在4月13日回覆。

法新社報導，歐盟主管司法事務執委喬霍瓦（Vera Jourova）表示，有媒體報導美國總統川普競選團隊，曾聘用的資料分析公司不當擷取5000萬筆臉書用戶個資，此行徑「令人震驚」，她將要求臉書公司做出說明。歐盟委員會在1份聲明中表示，如果臉書用戶個資證實被濫用在政治目的上，歐盟完全無法接受。

(中時電子報)