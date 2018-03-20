阻斷台灣人才機會 蔡政府八大策略是「害台」非「強台」

副院長施俊吉（左二）、發言人徐國勇（右二）、教育部部長潘文忠（左）、文化部長鄭麗君日前宣布推動「八大強台策略」。（本報系資料照）

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中時電子報

大陸推出31項惠台措施，蔡政府以四大方向、八大策略回應。台灣兩岸關係發展促進會創會理事長、工黨（台灣）黨主席鄭昭明表示，蔡政府的因應方案是堵斷台灣人才往大陸發展的方案，實際上是「害台」而非壯大台灣的政策，蔡政府裡研擬策略的人好像不了解大陸，也不了解台灣人民的需要。

根據《中評社》，鄭昭明表示，大陸不是輕率提出31項惠台措施，而是相當程度深入了解台灣同胞各階層的疾苦、需要所做的決定，他相信這比起過去大陸花大筆資源到台灣來採購、交流的做法，將發揮更大的效益。相對的，蔡政府提出的壯大台灣四個方向、八大策略因應方案，內容都是老舊的辦法，只是把舊的東西拿出來重新整理再包裝而已。

鄭昭明強調，特別是教育部長潘文忠稱台灣公私立大學專任教師以專案、專職方式到大陸任教，或參與大陸國家重點研發計劃，明顯違法？這種防堵式的法令解釋，完全忽視台灣少子化困境與國際化需求，硬是限制了台灣年輕學者對外發展的空間，堵斷台灣年輕教授、學者到大陸交流發展的機會，所謂的「八大策略」，反而是「害台灣」而不是壯大台灣的策略，研擬推出8項策略的人好像不了解大陸，也不了解台灣人民的需要。他說，蔡政府唯有改變反中、抗中的作法，回到九二共識、恢復兩岸談判，才是正辦、正道。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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