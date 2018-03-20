3月20日三大報頭版要聞

2018年03月20日 07:15 中時電子報 綜合報導

@中國時報

資誠聯合會計師事務所昨發布《2018台灣企業領袖調查報告─台灣企業的轉型課題》，雖有44％CEO樂觀看待未來一年經濟前景，但CEO對民粹主義、匯率不穩定、法規過度監管等三大外在威脅非常憂慮，尤其是民粹主義今年首度納入問題，便有高達26％CEO對此表達極度擔心，與匯率不穩定並列第一。

大陸前國台辦主任張志軍昨當選全國人大外事委員會副主任，國台辦主任由原副主任劉結一升任。外交系統出身的劉結一曾任大陸駐聯合國大使，作風強勢；巧合的是，新任陸委會主委陳明通也在昨天走馬上任，陳明通說，這項職務攸關台灣2300萬人民身家性命及財產安全，責任重大，他將戮力從公，擬定並推動大陸政策，接著他用閩南話說：「讓各行各業，士農工商，都能夠安居樂業，大家賺大錢。」

糗！國安局長彭勝竹認不出中共國安部長的長相，也不知中共國安部負責對台部門的名稱。不過，國安局官員也強調，此次大陸修憲，取消國家主席任期限制，國安局去年即掌握相關情資。

高雄市長陳菊在台旅法生效後訪美，會接觸到何種層級美國官員備受矚目，其實，此行與台灣同鄉會見面也是重中之重的行程，因台僑出現分歧，不再獨尊民進黨，部分轉向支持小綠時代力量，要藉由陳菊的政治份量，重新凝聚台僑獨尊民進黨的局面，為小英連任之路堅壁清野。

@旺報

大陸全國兩會今天閉幕，未如原先傳出要制定《反分裂法》細則，不過據了解，一項關於採取反分裂國家必要措施的法律研究，最近剛成為大陸學術領域的「重大攻關項目」，由武漢大學拿到此研究案補助，其研究大綱的報告會議，日前剛舉行，還邀請了包括周志懷、王英津、嚴峻等多位大陸重量級涉台學者參加。北京涉台人士指出，這項研究案類似台灣的國科會計畫，極不容易申請到，且大陸的課題研究更需符合政策主軸，在當前兩岸情勢下別具意義。

大陸修憲確定取消主席任期限制，大陸國務院參事時殷弘受訪認為，這有助於習近平在任內，就解決台灣問題上達到一定突破，另一種意義，則可以給台灣一些重新思考的時間；而針對美國通過《台灣旅行法》，解放軍少將羅援投書陸媒，特別援引《反分裂法》條文，稱中國執法的力度和剛性，絕不會低於美國。

大陸外交部長王毅19日當選國務委員，成為繼1991年前外長錢其琛後，第二位兼任國務委員的副國級外長。大陸黨政人士分析，隨著中國國力強盛，漸走到世界舞台中央，外交工作勢必更加重要，由副國級的王毅兼任外長，將能更好地推進中國的全球戰略與大國外交。

中共19屆政治局委員楊潔篪未出任副總理，北京消息顯示，為落實強化黨的指揮原則，中共擬調整對外交事務部門，中共中央外事工作領導小組辦公室，將與中共中央對外聯絡部整合，由楊潔篪具體掌管，並直接對大陸國家副主席的王岐山負責。

@工商時報

在歷經三年的研究，金管會決定將在四月開放純網路銀行執照申設！金管會主委顧立雄19日透露，考慮到國內有38家本國銀行，競爭已相當激烈，因此純網銀執照初步只會發出兩張執照，而申設的資本額門檻為100億元，可經營存放匯全執照業務。

擔任中國人民銀行副行長11年的易綱，昨(19)日獲選為新任人行行長。大陸國家機構改革後，人行已成職能擴張的「超級央行」，易綱除將延續穩定的貨幣政策，更需面對艱巨的金融風險攻堅戰。昨(19)日，他強調，未來的主要任務是要實施好穩健的貨幣政策，保持金融業秩序的穩定。

生技股春燕來了，上市櫃生技指數昨（19）日分別創連9紅、連3紅，並寫各下去年6月29日、去年4月6日來新高，因而推升台灣生技指數刷掛牌來新高。更令人驚艷的是，精華昨日大漲11元收904元，超越精測的900元，奪下台股股后寶座。

美商蘋果在台灣龍潭的研發中心雖縮編，不過相關MicroLED的研發並未停止。外電報導，蘋果在其加州總部附近的工廠研發MicroLED，計劃打造試量產線，市場盛傳將用於Apple Watch。雖然僅只於傳聞，不過市場擔心供應商受衝擊，亞洲的面板供應鏈股價全面下跌。

(中時電子報)