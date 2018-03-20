雙城論壇因「兩岸一家親」卡關？北市府、陸委會互踢皮球

2018年03月20日 07:17 中時電子報 高德順

台灣和大陸負責兩岸部門首長人事，昨(19日)同時走馬上任，外界密切觀察兩岸關係能否出現新契機，卻傳出上海台辦主任李文輝無法來台，影響到今年雙城論壇的準備。台北市長柯文哲指稱，是陸委會不准李文輝入境；陸委會副主委邱垂正則強調，目前未接獲申請。由於台北市政府和陸委會各說各話，也讓雙城論壇能否順利在台北登場，充滿變數。

台北市、上海市輪流主辦的雙城論壇，今年依循往例，應該在台北市舉行，並邀請對岸人士來台參加。《聯合報》報導，柯文哲昨天明確表示，現在雙城論壇有點麻煩，李文輝被禁止入境，因為陸委會不准李文輝來。因柯文哲在去年雙城論壇時，曾說出「兩岸一家親」的言論，引發政壇熱議，也成為民進黨獨派人士抨擊柯文哲的焦點。柯此舉是否在爭取藍綠選民的支持？柯文哲說，沒有想那麼多。

柯文哲將李文輝無法來台的原因，歸咎給陸委會，邱垂正出面澄清說，截至目前，陸委會尚未收到北市府及滬方有關申請，他呼籲，北市府若有舉行兩岸城市交流方面的需求，應向陸委會提出協處。

李文輝今年二月曾經申請來台，但我方未放行，邱垂正說，先前考量到李文輝來台，引起台灣社會諸多爭議，故暫不核准。至於上海市台辦若提出來台申請研商雙城論壇，是否批准？邱垂正說，一切得依聯審會審查結果而定，他重申，兩岸交流應符合「健康、有序」原則。

(中時電子報)