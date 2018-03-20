民進黨還能撐多久？網分析後稱關鍵人物是...

2018年03月20日 08:00 中時電子報 謝雅柔

台灣民意基金會昨公布最新民調，不贊同總統蔡英文領導國家方式的人比贊同的人多約14個百分點，基金會董事長游盈隆表示，這顯示蔡英文總統的民間仍處於低迷狀態，意味著一個顯著的執政困境已經存在。有網友在論壇中問及「民進黨還能撐多久?」該文引來許多網友討論，有網友則分析後認為想解決民進黨，「先決要件先搞出第三大黨」。

總統蔡英文自上任以來，多項政策惹議，使民調不斷下探。隨著縣市長選舉腳步將近，越來越多人好奇，蔡的低民調會對縣市長選舉造成多大影響。有網友在PTT發文指出，對比2014年的全面大勝，民進黨今年肯定會比較慘，但因對手太廢，因此還撐得住不會多慘。不過該網友說2020就不同了，要繼續握有行政、立法大權並不是件容易的事，「我是覺得不太可能撐到2024，會比扁時代還早崩潰，民進黨還能撐多久?」

有網友回應稱「不用多久，年底一定崩盤」、「你想要DPP崩潰沒這麼容易 近期最糟頂多退守南台灣」、「再怎樣大本營不會讓他崩盤」、「2018民進黨頂多丟掉幾個小縣市而已」、「看什麼時候動到勞保年金 那時候才真的是天搖地動」、「對手還是國民黨的話應該還會撐很久」、「要靠意志力才能繼續支持民進黨」、「台灣要有救 就真的應該讓民進黨徹底的倒 別無他法」。

另外也有網友則表示，這個問題應該要問誰能取代現在民進黨位置。他說民進黨近期要崩潰根本看不到跡象，目前最有實力取代民進黨的還是國民黨，「但是國民黨根本不會當在野黨，只能靠百年老店神主牌吃老本」。該網友分析後稱，你想解決民進黨的話，先決要件先搞出一個第三大黨，當政治勢力出現(類)三分天下時，整個現有格局才有可能出現根本性的質變。「2000年算是第一次出現這個跡象，只是當時是靠超級大黨國民黨分裂出一個有左右兩大黨的宋黨」。

(中時電子報)