「除了…什麼都試過」老公查手機 驚見老婆劈腿3小王

老公查看老婆手機，發現老婆連劈腿3小王。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

陳姓男子和老婆結婚10多年，某日在妻子手機上，看到她與3名男子的鹹濕對話，「危險動作不做，沒有肛交，其他差不多該有的都有啊」、「他說跟我在一起像喝了一百罐蠻牛，都不覺得累」，陳男頭頂綠到不行，怒告妻子與3名小王，求償220萬。

據判決書，陳妻與小王A男在微信對話時，總傳穿著性感睡衣的照片給對方看，曖昧說「你都沒給我你的照片」、「想說找機會跟你合拍又怕不妥」、「I miss you so much 可是離你好遠」。

陳男到大陸出差時，陳妻又與小王B男通信，聊及和A男的交往情況，陳妻又對B男相互言語挑逗，「我想去台中吧，第一次有這樣的長時間，回到以前談戀愛的地方走走」、「那個賀爾蒙突然產生變化的時候…哈」

陳妻與友人用LINE聊天，再爆出有第三個小王C男，友人問「你跟他出去後，會在車上挑逗？還是吃飯後都會去恩愛？」陳妻回答「有在車上過，不舒服」、「他說跟我在一起像喝了一百罐蠻牛，都不覺得累」、「(他說) 我其實對丁字褲不是很有興趣，可是偏偏妳穿了我就受不了」、「他跟我說，他可以當我永遠的小王」

3名男子出庭時皆否認與陳妻偷情，新竹地院審理認為，陳男所蒐集通話內容，不足作為通姦證據，判決駁回陳男之訴。

(中時電子報)

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