蔡政府這決策 王丰：事實印證蔡英文比馬英九笨

圖為總統蔡英文（左）、前總統馬英九。（合成圖／本報資料照片）

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中時電子報

2012年《經濟學人》雜誌封馬英九為「bumbler（笨蛋）」，2015年馬習會落幕後，《時代雜誌》亞洲版總編發文以「loser（魯蛇）」形容馬英九總統。作家王丰表示很多人說馬英九笨，我看蔡英文未必比馬英九高明到哪裡。民進黨政府卡管，或許台獨人士拍案叫好，但實際上根本是自斷民進黨當局與知識份子血脈關係的愚蠢行徑。

王丰在臉書發文「卡管？蔡政府自絕生路」，內容提及余光中、李敖、洛夫這批幼少來台，接續大師香火，傳承中原文化的過渡期文人，勉強撐持台灣的文化門面，如今他們相繼殞落，令人嘆息台灣真正進入沒有英雄、沒有大師的沙漠時代矣。

兩蔣時代台灣大師雲集，對大知識份子捧在手掌心。哪像今天的台灣當局，一下子羞辱這個，一下子又卡那個，反正非我族類就讓你不得超生。知識份子不同顏色的，就打壓就給你好看。

70、80年代留學英美的蔡英文，好的不學，竟然在複製1950年代的麥卡錫，用美國人六七十年前的老骨董政治干預手段，當執政寶典，扭曲學術，黑手伸進學府，這實在是台灣悲哀。

民進黨政府卡管，或許台獨人士拍案叫好，但實際上根本是自斷民進黨當局與知識份子血脈關係的愚蠢行徑。蔡英文民調已經夠低，還在打壓知識份子，真不知卡管的決策是哪位台獨份子的笨蛋建議，蔡英文竟然也言聽計從。很多人說馬英九笨，蔡英文，我看也未必比馬英九高明到哪裡。事實似在慢慢印證：蔡英文比馬英九笨。

(中時電子報)

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文章來源：王丰 臉書

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