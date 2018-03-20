聲援韓國瑜！國民黨議員砲打黨中央：不要沒出息

2018年03月20日 08:31 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

代表藍軍參選高雄市長呼聲最高的國民黨高雄市黨部主委韓國瑜，16日突然領表參加台北市長初選，約10分鐘後又撤銷，震驚政壇。韓國瑜19日說明，他領表是以強烈動作向黨中央表示高雄需要資源。對此，連任5屆的國民黨桃園市議員李家興表示，國民黨年底打選戰，沒有資源是事實，但是不要被看成沒出息，黨中央更不能自我感覺良好，他能夠理解韓國瑜的心情。

李家興曾任多屆國民黨桃園市議會黨團書記長，他接受中評社訪問時表示，國民黨沒錢打選戰無所謂，但黨中央不要自我感覺良好，初選竟然採取高提名政策，造成搶破頭。現任市議員能保住席次就算大贏，不是放任自相殘殺。

對於韓國瑜的快閃動作，李家興坦言，不清楚真正原因，但是任何想替國民黨効力的黨員都知道，年底這場選戰特別辛苦，不過當年民進黨也沒錢，照樣拿到執政權，很難打也要打，重點是國民黨有沒有本事？有沒有guts？

李家興還透露，今年農曆新年，黨部要發給全市9萬多位黨員賀卡，竟連郵資也湊不出來，找黨籍市議員幫忙，各區黨部的志工費用也要負擔。「國民黨真的走到沒錢打選戰的地步」。他認為，國民黨桃園、新北、高雄、台南等地市長提名都還沒搞定，黨中央應該有魄力，趕緊讓人選早日定案，不是拚初選天天站在路口揮揮手，地方根本沒經營，反觀桃園市長鄭文燦民調高，照樣天天跑基層，土地公生日可以一天連跑10多場，國民黨呢？不能讓初選搞得烏煙瘴氣，想選的人不舒服，選後不服氣又分裂，國民黨怎麼拿回執政權？

(中時電子報)