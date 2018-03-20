「旺富台中」就業博覽會 釋出7000個職缺

2018年03月20日 08:58 中時 盧金足

「職得運轉 旺富台中」就業博覽會24日將在中興大學惠蓀堂登場，提供近7000個職缺。（圖／台中市府提供）

好消息！2018年第一場大型徵才活動來囉！職得運轉 旺富台中」就業博覽會24日將在中興大學惠蓀堂登場，市府與國立中興大學共同邀請國內知名廠商齊聚，設置綠能、ACG、半導體、生物科技、光電、服務業及製造業等7大熱門產業專區，提供近7000個職缺，響應行政院長賴清德呼籲企業為廣大勞工調薪，設攤廠商中更不乏許多廠商宣布加薪。

市政府、中興大學舉辦「職得運轉 旺富台中」就業博覽會，24日在中興大學惠蓀堂登場，2025年非核家園的願景，推動綠色產業發展，並於水湳智慧城打造Anime動畫、Comics漫畫、Games遊戲產業聚落，發展具本土特色的ACG產業，因應產業人才需求。

勞工局與中興大學共同邀請國內知名廠商齊聚，設置綠能、ACG、半導體、生物科技、光電、服務業及製造業等7大熱門產業專區，提供近7000個職缺，幫助相關科系應屆畢業生能發揮所學專長。

勞工局長黃荷婷表示，設攤的55家廠商類別多元，包含2018年台灣企業百強之首-台積電、榮獲經濟部加工出口區管理處106年度「勞資關係優良事業單位獎」-友達晶材、德國風力發電龍頭大廠-台灣艾納康等企業大產業。

就業服務處處長傅晶如指出，為能讓民眾扎根台中穩定就業，就業服務處與知名風力發電產業、電子商務產業廠商合作，拍攝虛擬實境VR影片，提供求職者身歷其境之職場體驗及環境介紹，讓求職者對職場環境及工作內容一目了然，並於當天提供一對一職業適性診斷服務導入職涯工作卡系統，協助求職朋友勾勒出未來職涯的輪廓。

台中市就業服務處建議求職者，找工作前要先選定方向、蒐集公司資訊、做好充分準備，面試時才能得心應手，提高錄取機率，更可下載市府把關求職安心的行動GPS，讓你找工作不迷航。

另針對發展綠能產業，獎勵青年穩定就業作業要點今年開放投入風力發電、太陽光電、LED照明及能源資通訊產業青年求職者亦可請領穩定就業獎勵金。

(中時)