「傻師傅」排骨酥湯入味不油膩 客人成粉絲

2018年03月20日 09:07 中時 盧金足

「傻師傅」開在台中市西屯區，鄰近台中榮總和東海大學、中科園區，吸引很多客源。（盧金足攝）

「傻師傅」不只有傳統的排骨酥湯，還特別料理蘿蔔排骨酥湯、冬瓜排骨酥湯。（盧金足攝）

台灣人真打拚，開在台中市西屯區福瑞街上的「傻師傅」賣排骨酥湯，就以好吃的排骨酥和湯頭在社區打拚出好口碑，從早上6點就開店，全部都採現點現做，而且不只有傳統的排骨酥湯，還特別料理蘿蔔排骨酥湯、冬瓜排骨酥湯，排骨炸過後，配上清爽的蘿蔔和冬瓜，上桌前灑上香菜，有客人連吃兩碗才過癮。

「排骨酥入味又很香！」說到店裡的招牌湯品排骨酥，「傻師傅」老闆曹存孝說，排骨酥雖然先炸過再「焢」出美味，最重要的湯頭濃郁不會油膩，要吃飽再加點他們店裡的人氣餐點筒仔米糕、鮮肉或是絲瓜小籠湯泡，價錢都很親民，「銅板價就可以呷飽飽！」

「傻師傅」店家表示，選在福瑞街開業，因為鄰近台中榮總和東海大學、中科園區，很多醫生、大學生及中科員工都成排骨酥湯忠實顧客，社區的民眾也把店裡當廚房，天天來用餐。

客人聞香而來，種類眾多的菜單餐點受歡迎，「傻師傅」開店也是抱著努力的傻勁，從上午6點一直開業到晚上10點，全天候的供餐市場全部做好做滿，方便客人一天三餐來用餐。

客人點排骨酥湯加麵，排骨和蘿蔔、冬瓜結合很速配，很多人就衝著這道台灣味，再來一杯店家自製的豆漿，營養滿點，庶民美食可以快速用餐，加上他們自製的豆漿大滿足，一碗排骨酥湯讓很多人成為死忠粉絲。

店名：傻師傅

地址：台中市西屯區福瑞街106號

電話：0970-502099

營業時間：上午6點到晚上10點

（周日公休）

排骨酥湯45元、蘿蔔排骨酥湯45元、

冬瓜排骨酥湯45元

(中時)