加拿大駐北京「大使私廚」助陣 板橋凱撒加國美食節「楓」味足

2018年03月20日 09:03 工商 姚舜

經火烤過的雪松木會產生煙燻味，加拿大人常用它來為食物菜餚賦味。(圖／姚舜攝)

將食材放在雪松木塊上一起進烤箱爐烤，是加拿大常民慣用烹調方式。（圖／姚舜攝）

〈煙燻鴨肉澄清湯搭功夫鴨腿肉丸與野米蕎麥麵〉的麵條，是用35％左右的野米磨成粉後與65％的麵粉調製，口感爽滑。（圖／姚舜攝）

加拿大盛產鴨肝，昆汀用楓糖浸漬的草莓、爆米花與白豆泥與香煎鴨肝搭配，口感和風味均極富層次。（圖／姚舜攝）

盤中右邊的〈香煎肋眼牛排〉，是在外層塗了用可可粉、Espresso咖啡粉、煙燻紅椒粉、丁香與茴香調配的醬料後再爐烤，傳統美式牛排館嘗不到這種獨特的風味。（圖／姚舜攝）

即日起在板橋凱撒大飯店〈朋派〉Buffet餐廳供應的〈爐烤楓糖地瓜佐羊乳酪橡果蒔羅〉，形色繽紛、味道協調均衡，是一道健康的加拿大美食。（圖／姚舜攝）

〈三姊妹沙拉〉主要食材是加拿大原住民栽植的玉米、各種豆子與野米等3種主要農作物，再搭配地瓜丁、風乾莓果等拌製而成，也是非常健康且可口的沙拉。（圖／姚舜攝）

〈鹽漬野莓鮭魚〉是以鹽、糖以一比一比例，再將杜松子、迷迭香、月桂香及野莓混合，包覆整塊生鮭魚醃製兩天，其香料與野莓果香讓鮭魚口感更加鮮嫩、並帶有些許酸甜滋味，輕爽不膩口。（圖／姚舜攝）

甜點〈沙棘起司野米奶油餅與焦化奶油冰淇淋〉用了加拿大草莓醬提味，酸甜滋味很可口號用野米作的餅乾則豐富了口感。（圖／姚舜攝）

草莓醬是加拿大原住民常用的調味料，除了甜點，加拿大人烹製鹹食時也常用它們。（圖／姚舜攝）

客座板橋凱撒大飯店的主廚昆汀（Quentin Glabus）有一半加拿大原住民血統，他演繹的菜餚形色很摩登現代，卻內蘊加拿大「原味」。（圖／姚舜攝）

牛肉、鮭魚和龍蝦，楓糖、鴨肝和花旗蔘，這是多數人對加拿大食物的印象，殊不知有「楓葉之國」之稱的加拿大，除土地面積遼闊、農漁畜牧業發達，物產豐饒、食材多樣，加拿大廚師的廚藝亦不容小覷。

新北市第一家、也是最大的觀光飯店板橋凱撒大飯店，即攜手加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大牛肉協會，以及加拿大航空公司合作，邀請到曾是加大駐北京與日本大使館內的大師昆汀（Quentin Glabus)來台客座獻藝，自即日起至4月15日足在板橋凱撒大飯店推出「加拿大美食節」，除由這位加國「大使私廚」一口氣為板橋凱撒〈朋派〉自助餐廳、〈卡拉拉〉義式餐廳設許了各式加拿大美食，板橋凱撒〈家宴〉中餐廳廚藝團隊亦以加拿大食材與醬料入饌推出主題套餐，活動期間食客前往嘗鮮，並可參加抽獎。

對多數台灣人而言，加拿大美食其實很抽象，參加旅行團赴加拿大旅遊度假，受限於餐標預算，吃到的所謂「加拿大風味餐」，泰半也是烤牛排、焗龍蝦或煎鮭魚等「泛西餐」，很難盡興領略加拿大當代新銳廚師的廚藝，非非常可惜。而個性像個大男孩、臉上隨時都充滿著笑容，所以被稱為「微笑大廚」的昆汀，就是一位廚藝精湛高明的新銳廚師。所以才能在加拿大駐北京與日本大使館內司廚，以美食協助加拿大大使「宣揚國威」，進行美食國民外交。

昆汀有一半加拿大原住民的血統，他告訴我，他的媽媽是「克里族」（Cree)印第安人，住在Frog Lake Cree First Nation。昆汀顯然為自己身上流著克里族的血液感到自豪，所以他給我的名片上印著克里族語的拼音，他詮釋演繹的菜餚不只「楓」味十足，也內蘊著濃列的加拿大「原」味，也就是加國原住民的風味。

「Back to Basic with Modern Skill」，採訪來台客座的廚師，我總習慣請教他們烹飪的手路是屬於那一種風格。言談充滿自信的昆汀表示，他希望透過自己烹製的菜餚讓人們認識「加拿大真正的味道」，不過他也強調，他演繹菜餚的廚藝很當代、技法很現代。

昆汀真的跟過去歷次來台客座的加拿大廚師很不一樣，他的菜，呈盤形色很精緻、現代，味道卻很深邃、複雜且層次多變。最教人激賞的是，他的做工細膩精緻，不厭其煩與繁地試圖傳遞歐洲人來到北美前，加拿大原住民平常的吃食味道。

〈雪松爐烤加拿大鮭魚〉就是一道以加拿大常民慣用技法為鮭魚賦味作出的美餚。昆汀將加拿大鮭魚以少量威士忌、香草、野莓調和醬汁浸泡醃置，另將雪松木板浸水一小時後，再與油醋調製成雪松香油。醃置後的鮭魚入爐燻烤前，須先刮除前一晚的醃汁表面，於表面塗抹雪松香油，進爐燻烤後的鮭魚飽吸醬汁及雪松木香、使其肉質更加鮮美與融合，增添層次變化，另外再配上主廚特製煙燻蘑菇及蘋果脆片，突顯清爽口感。最後淋上以楓糖、香醋、迷迭香、大蒜及芥末調和而成的杜松子楓樹油醋完美點綴。

野米，是北美印第安人眼中「穀物界的魚子醬」。昆汀烹製的〈煙燻鴨肉澄清湯搭功夫鴨腿肉丸與野米蕎麥麵〉就讓野米變身為蕎麥麵以獨特口感媚人。大廚將野米乾燥後泡水靜置，細緻研磨成粉，再與麵粉、蛋、牛奶及橄欖油完美比例製作成蕎麥麵，口感彈牙香爽，再與油封鴨腿搭配，並淋了用鴨骨與鴨油熬製的澄清湯上桌，菜餚形色看起來是道精緻法菜，實則內蘊加國「原味」。

除了在板橋凱撒〈卡拉拉〉義大利餐廳的套餐外，昆汀為〈朋派〉Buffet自助餐廳設計的菜餚也耐人尋味。舉凡〈爐烤楓糖地瓜佐羊乳酪橡果蒔羅〉、〈鹽漬野莓鮭魚〉與〈三姐妹沙拉〉和〈奶油玉米楓糖雞佐蒔羅〉等，都是形色繽紛且風味與口感不俗的健康美餚，這些菜，全部都可是All You Can Eat吃到飽。

此次板橋凱撒大飯店聯合加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大牛肉協會及加拿大航空與昆汀主廚聯手推出加拿大美食節系列活動，由昆汀主廚將加拿大食材玩轉自如，以其精湛手藝及創意展現於料理上，不僅結合傳統mix創新的烹調技術、更帶來全新的食玩體驗外，更是希望讓更多台灣喜愛美食的饕客們可以深刻認識加拿大多元風貌的一面！

另外為了回饋參與加拿大美食節的消費者，凡於活動期間指定享用家宴中餐廳「加宴楓味餐」(每套1680+10%)、卡拉拉義式餐廳「凱撒楓味」鎮主題套餐(每客1980+10%)，即有機會抽中加拿大航空60航點來回機票一張。另針對住房房客，至加拿大航空官網訂購台北前往美加124航點機票，輸入促銷代碼「ACCAESAR 」，全線各艙等皆可享95折優惠。

(工商)