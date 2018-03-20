離婚不單純？ 小唐納川普傳偷吃火辣歌手奧布蕾歐黛

2018年03月20日 09:09 中時電子報 李靖棠

據美國紐約郵報（New York Post）報導，現任總統川普（Donald Trump）長子小唐納（Donald Trump Jr.），日前證實與結縭13年的妻子凡妮莎（Vanessa Trump）離婚，當外界多半認為是兩人相處時間過少導致之際，卻傳出導火線恐因小唐納川普外遇所導致。

2011年擔任父親的節目《誰是接班人》（The Celebrity Apprentice）督導時，與火辣創作歌手奧布蕾歐黛（Aubrey O'Day）結識，私下追求奧布蕾的小唐納，甚至在妻子懷上第4個孩子時，向她坦承並預告兩人婚姻的破局，「是我追求的她，我會為了她（奧布蕾）離開妳。」

現年40歲、出生於紐約市的小唐納川普，是現任美國總統川普與前妻伊凡娜（Ivana Trump）的長子，另有艾瑞克（Eric Trump）和伊凡卡（Ivanka Trump）兩個同母手足。幼年時曾多次在暑假期間赴布拉格渡假，讓他能懂簡單的捷克語。高中就讀私立預科學校-希爾中學（The Hill School），大學則跟隨父親的腳步，進入名校賓州大學（University of Pennsylvania）華頓商學院（Wharton School）就讀，順利取得經濟學學士。

Happy birthday @realDonaldTrump we hope you have an incredible day! pic.twitter.com/WtwkLCx8nH — Vanessa Trump (@MrsVanessaTrump) 2017年6月14日

大學畢業後，進入家族集團工作，與弟弟艾瑞克共同擔任父親的左右手，協助管理飯店、媒體和地產等領域，掌握收購與開發項目。並在2005年，和具有丹麥血統的模特兒凡妮莎·凱伊·海頓（Vanessa Kay Haydon）結婚，兩人育有5名子女。小唐納川普與弟弟艾瑞克曾在去年底赴非洲進行獵補活動，與「獵物」的合影引發網路社群一陣嘩然。

捲入三角戀的女歌手奧布蕾歐黛，現年34歲，出生於美國舊金山。從5歲就開始登台演出，曾參與《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz）等音樂劇的角色，畢業於加州大學爾灣分校（University of California, Irvine），擁有政治學學士。她在2004年MTV實境秀中被發掘，成為女子團體「Danity Kane」的成員之一。身材火辣的她，曾登上《MAXIM》雜誌百大性感女星之列，參與川普的《誰是接班人》錄製，卻在2012年慘遭開除。奧布蕾也是2008年歐巴馬（Barack Obama）競選總統時的重要支持影星之一。

(中時電子報)