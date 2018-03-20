有這8種跡象 Google：你老闆就是個壞主管

2018年03月20日 09:37 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

企業選錯主管的機率有多高？蓋洛普調查顯示，竟然高達8成！Google最近完成一份管理行為研究，找出一流管理者擁有8種特質，相反地，壞主管也有8種相反的跡象。身為管理者可依此檢測，是否符合下列行為而不自知，而作為下屬的人也可作為參考，藉此了解主管的思考脈絡，找出趨吉避凶的相處之道。

天下雜誌報導，Google最近完成一份管理行為研究，他們花了1年時間訪談，找出最高和最低評價管理員的差異。此研究是從數百份訪談記錄和資料整理所得，Google最將此結果與員工分享，以下是壞主管會出現的8種跡象。

一、教導員工某些技能時，特別感到挫折感。Google發現，一流管理者在教導下屬，總是受到員工好評。

二、非要檢查每位員工的工作成果不可。這是一種微管理，且是非常有害的特質。

三、除了責成員工做好工作外，完全不想了解員工。關心是獲取信任和尊重的關鍵，對管理者來說，情緒智商是重要的成功預測指標之一。

四、覺得自己跟不上進度，且有種分身乏力的感覺。無法掌握情況，也保持不住高水準的表現，是自我管理不佳的跡象。連自己都無法管理，遑論要其他人效法。

五、寧可待在辦公室發號施令，也不肯與團隊成員對話。這種反社員傾向的人，會讓人覺得難以溝通。

六、員工的職涯成長是自己的事，與上司毫無關係。主管重視下屬的成功，可以建立忠誠度，也可降低員工的流動率。

七、沒辦法為部門訂定成長計畫，就不能想像他能讓目前的團隊達成現有目標。優秀的管理者能傳達清晰的願景，以此激勵團隊成員。

八、討厭有些員工，因為他們擁有他沒有的技能，卻又必須將他留在身邊。最棒的管理者不會視團隊成員為威脅，因為他知道自己的長處。

(中時電子報)