獨家》全台五星Buffet大戰26日開打 50家餐廳下殺7折起吃到飽

2018年03月20日 09:35 工商 姚舜

台北寒舍艾美酒店「探索廚房」自助餐廳全新改裝，取餐檯上增加了更多爐烤料理。（圖／寒舍艾美酒店）

鑑於台灣吃貨就是狂愛吃到飽的Buffet餐廳，去（2017)年自助餐廳更占網路訂位占比40%，網路訂位平台EZTABLE將自3月26日起至4月15日舉辦為期21天的「食尚Buffet月」活動，包括台北文華東方酒店、台北君悅酒店、台北寒舍艾美酒店，以及在台高人氣的欣葉日本料理、漢來海港自助餐廳等全台50家以上的五星級飯店與Buffet餐廳，將以平均7折為優惠基礎，更有55折前所未見的超低價下殺優惠，掀起全台吃到飽餐廳的「Buffet大戰」。

「食尚Buffet月」活動自3月22日起開始接受預訂，預料將掀起訂食熱潮。3/22日起網路預訂開跑後，凡使用國泰世華信用卡與花旗信用卡預訂食尚Buffet月活動，即可享最高10%現折、筆筆百元優惠代碼等好康。此外，也有?酷iParking提供預免費停車2小時的兌換代碼，以及台灣嘉士伯提供指定餐廳預訂即可免費享夏日蜜蘋果酒或可倫堡1664白啤酒選擇。讓您享用Buffet，也享有多重好康優惠。

由EZTABLE簡單桌首度舉辦的「食尚Buffet月」，全台北中南共精選有50多家五星飯店與人氣Buffet餐廳加入，每家餐廳皆有獨自特色與強項料理，令人難以選擇，因此特別根據餐廳特色與統計分類為「專屬位上餐點」、「人氣指標餐廳」、「CP值大爆表」、「史上最殺價」共4大主題，並再嚴選出具代表性的Buffet推薦餐廳作為介紹，提供不同需求的客人最佳選擇。

例如為了創造更高質感的Buffet用餐體驗，「食尚Buffet月」特別與飯店餐廳合作，推出僅屬於EZTABLE會員預訂活動的專屬款待，由被譽為「百萬網友推崇一生必嚐Buffet界王中之王」的台北寒舍艾美酒店探索廚房、饕客忠誠度最高的欣葉日本料理，以及台北威斯汀六福皇宮-Silk Road Feast 絲路宴互動式餐廳、台中清新溫泉飯店，皆端出精心別緻的位上菜，讓您擁有尊榮的位上佳餚限定饗宴。

於近期耗資千萬拓展餐飲空間，引進國際餐飲名店指定Robata爐烤設備的<台北寒舍艾美酒店-探索廚房>，除了以全新設備以及將燒烤料理結合Fine Dining高檔西餐廳慣用的SOUS VIDE低溫烹調技法，帶來隨時品嚐皆熱度剛好與美味多汁特色的爐烤美食等等的各種料理之外，此次也首開先例，為預訂食尚Buffet月的饕客送上專屬的春季限定甜點「莓果荔香舒芙蕾」。

探索廚房也於三月起推出全新菜色，再加上依照檔期時段給予趨近半價55折～8折的下殺優惠、專屬料理位上服務、台灣嘉士伯提供飲品等種種好康優惠，絕對是活動期間必去的餐廳之一。

欣葉集團於1997年展開日本料理結合五星級Buffet概念，打造出全台最具知名的日本料理吃到飽餐廳<欣葉日本料理>，特別聘請在日本被譽為大田軍團的大田忠道職人為料理顧問，以時令食材帶進滿足視覺與味覺的日本展演料理，而海鮮握壽司卡布里台區更是深獲網友的一致推崇，新鮮酥脆炸物則為另一強項料理，此次為「食尚Buffet月」特別提供具春季意象的「軟殼蟹春櫻揚佐大葉沙拉」位上料理，也將提供給予預訂食尚Buffet月的饕客，以開業以來超低的92折優惠享用。

以絲路行為概念，貫穿歐洲、非洲、中東、印度和中國料理的<台北威斯汀六福皇宮-Silk Road Feast 絲路宴互動式餐廳>，將歐亞異國氛圍融入用餐空間，除了最受歡迎的印度籍師傅親手製作印度捲餅等料理，更於近期推出「食遍中華，京苑之遊」主題，囊括西安、蘭州、敦煌、烏魯木齊等區域美食。此外，也特別配合「食尚Buffet月」大手筆的提供「印度坦都里經典香料羊排」位上料理予所有用餐饕客，並且提供全餐期皆享有75折的超值優惠。

(工商)