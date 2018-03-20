NBA》談尼克楊出軌 伊姬：我燒光他的好貨

澳洲嘻哈歌手伊姬。(美聯社)

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中時電子報
尼克楊與伊姬當年差點步入禮堂。(美聯社)

勇士隊尼克楊(Nick Young)本來已經要結婚了，但因兩年前偷吃被逮，終與澳洲饒舌歌星未婚妻伊姬(Iggy Azalea)分手。伊姬至今想起尼克楊還是很不爽，她在談話節目上表示，她當時氣得生火燒光尼克楊的昂貴衣服。

2016年3月，籃網隊羅素(D'Angelo Russell)和尼克楊聊起夜店把妹的話題(當時兩人都在湖人)，尼克楊吹噓他釣到了一個19歲小妞，這段對話被羅素偷拍錄下，引起軒然大波，尼克楊與伊姬的婚約岌岌可危。

一直到該年6月，尼克楊非但沒有收斂還爆出私生子傳聞。怒不可遏的伊姬把家裡的東西打個粉碎，但是尼克楊毫不在乎，因為家具本來就是她買的。伊姬決定要找尼克楊珍視的東西下手，就是他那些寶貝的名牌服飾。

有一次尼克楊出門，伊姬就把尼克楊的好貨都搬出來，用瓦斯點燃爐火，然後拍影片傳送給尼克楊看：「我不知道你又出門去跟哪個女人鬼混，但你最好快點回家。因為我會從最便宜的東西開始燒，一路燒到你最貴的東西。」

結果尼克楊還是趕不回來，他的好貨全部付之一炬，伊姬燒得很過癮。「我才知道愈貴的東西愈不耐燒，咻的一下就沒了。」

雖然大家當時都怪羅素偷拍不像話，指責他是一條毒蛇，但現在看來羅素是有功勞的，他阻止了一樁注定失敗的婚姻。

(中時電子報)

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