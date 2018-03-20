雲林》建國國中木工教學 老機械打造新創意

建國國中木工教學，學生用老機械打造木質獎盃。（張朝欣攝）

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北港鎮建國國中推廣木工工藝，學生們利用40餘年前校內木工廠的機具，為全縣國中小學運動比賽製作特色木質獎盃，有別於一般市售的塑膠獎盃，木質獎盃充滿原木工藝元素，老機械在學生的善用下，打造出與眾不同的新創作。

建國國中的木工工廠閒置20年，經校方整修 成為木工教室，做為生活科技課程的學習空間，並成立木工社推廣傳承，40餘年前的木工工作桌、木工機具至今仍可使用，學生得以利用舊機具創作新作品。

建國國中今年承辦「雲林縣國中小學普及化運動比賽」，校方為讓木工社學生一展身手，決定不購買市售的塑膠製獎盃，而是請木工師傅帶領木工社師生，花費1個月時共同設計製作木質獎盃。

負責木工指導的學校總務主任黃基津、教師黃子羽表示，以往木工社學生大多製作簡單的木質碗筷、面紙盒、掛鐘裝飾品，第1次要製作獎盃，花了很多時間討論，最後決定採樸實簡約風格，打造梯型柱狀體獎盃。

校長林吉城說，自製木質獎盃成本其實比購買塑膠獎盃還高一點，但自製獎盃不僅有紀念意義，且可讓學生在實作中發展創意、肯定自我，另外，製作過程中的廢料還可回收再利用，養成學生愛物惜物觀念。

林吉城指出，早年很多國中都設有木工、金工工廠，讓學生接觸木材與金屬工藝，後因時代變遷與教育變革而取消，學校藉由木工社的成立，讓學生重新體驗動手作的樂趣。

(中時)

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