習近平：一切分裂行徑技倆注定要失敗

2018年03月20日 10:07 旺報 陳君碩

大陸國家主席習近平20日在第十三屆全國人大第一次會議的閉幕會上，發表長篇演說，其中也對台灣問題發表強硬喊話，習近平表示，一切分裂祖國的行徑和技倆都是注定要失敗的，都會受到人民的譴責和歷史的懲罰，中國人民有堅定的意志，充分的信心，足夠的意志，挫敗一切分裂國家的活動。

習近平在談話中對於兩岸關係表示，堅持一個中國原則，堅持九二共識，推動兩岸關係和平發展，擴大兩岸經濟文化交換合作，優先與台灣同胞分享大陸發展機遇， 推進祖國和平統一進程。

習近平表示，一切分裂祖國的行徑和技倆都是注定要失敗的，都會受到人民的譴責和歷史的懲罰，中國人民有堅定的意志，充分的信心，足夠的意志，挫敗一切分裂國家的活動，他指出，我們偉大的祖國的每一份領土 絕對不能，也絕對不可能，從中國分割出去。

在習近平談及兩岸的段落，多次被台下熱烈且很長的掌聲打斷。

以下為習近平20日講話的涉台部分全文：

我們要堅持一個中國原則，堅持“九二共識”，推動兩岸關係和平發展，擴大兩岸經濟文化交流合作，同臺灣同胞分享大陸發展的機遇，增進臺灣同胞福祉，推進祖國和平統一進程。

維護國家主權和領土完整，實現祖國完全統一，是全體中華兒女共同願望，是中華民族根本利益所在。在這個民族大義和歷史潮流面前，一切分裂祖國的行徑和伎倆都是註定要失敗的，都會受到人民的譴責和歷史的懲罰！中國人民有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切分裂國家的活動！中國人民和中華民族有一個共同信念，這就是：我們偉大祖國的每一寸領土都絕對不能也絕對不可能從中國分割出去！

(旺報)