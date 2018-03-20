公所除墓草 民眾驚嘆：最有感

2018年03月20日 10:11 中時 許素惠

各公墓幾乎都雜草叢生，墓塚被長草掩蓋不見天日，口湖、北港公所動員除草。（許素惠攝）

清理過後的墓塚重見天日。（許素惠攝）

清明節腳步近，許多後代每每為清理祖墳上叢生長草苦惱，雲林縣北港、口湖鄉公所「足感心」，雇工為轄內所有公墓墳地清除雜草木，有人掃墓時發現驚喜萬分，以為是他房子孫事先清理，也有人揣測是鄰墳後代清除，最後才知道是公所所為，直讚是最有感的服務。

元宵節過後陸續有民眾掃墓，祭祖前，得先清除滿墓園的雜草雜木，最傷腦筋的是，俗稱「鹿仔樹」的構樹每每成林，要砍除清理頗費周章，有人乾脆雇工清理。

北港鎮公所去年開始雇用臨時工加上清潔隊，全面整理轄內12處公墓，不只除草，也砍伐構樹等雜樹，加總清理了4300餘門墓園，今年持續。口湖鄉公所今年也如法炮製，鄉內13處公墓、1000多門墳塚全都清，許多原本被長草掩蓋的墳墓頓時重見天日。

北港鎮長張勝智指出，不少掃墓民眾發現祖墳被清理得乾乾淨淨，既驚且喜，以為是別房子孫事先來割草砍樹，也有人猜想是隔鄰墳地後代順便的善行，怎麼都想不到是公所做的。

王姓口湖鄉民說，他已經連續多年請人除祖墳墓草，一般行情清理單門墓塚價格在500至1000元間，如果是2人以上合葬的大墓園要價2000元，公所統一清理，讓鄉民省不少麻煩及開支。

口湖鄉長林哲凌表示，不少自行清理的民眾為求快速，往往點一把火焚燒，不但造成空氣汙染，起風時火勢難以控制，常常引起火警，讓消防隊疲於奔命，公所除草砍樹，清運樹枝雜草，絕不用火焚，讓慎終追遠的鄉民掃墓時只燒金紙，不必燒草木。北港蔡姓鎮民強調，清理墓草木雖非重大德政，卻是讓人民很有感的服務。

(中時)