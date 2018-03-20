公所除墓草 民眾驚嘆：最有感

口湖、北港公所清潔隊員加上雇請臨時工，在清明節前清理公墓雜草及雜木。（許素惠攝）

友善列印
中時
各公墓幾乎都雜草叢生，墓塚被長草掩蓋不見天日，口湖、北港公所動員除草。（許素惠攝）
清理過後的墓塚重見天日。（許素惠攝）

清明節腳步近，許多後代每每為清理祖墳上叢生長草苦惱，雲林縣北港、口湖鄉公所「足感心」，雇工為轄內所有公墓墳地清除雜草木，有人掃墓時發現驚喜萬分，以為是他房子孫事先清理，也有人揣測是鄰墳後代清除，最後才知道是公所所為，直讚是最有感的服務。

元宵節過後陸續有民眾掃墓，祭祖前，得先清除滿墓園的雜草雜木，最傷腦筋的是，俗稱「鹿仔樹」的構樹每每成林，要砍除清理頗費周章，有人乾脆雇工清理。

北港鎮公所去年開始雇用臨時工加上清潔隊，全面整理轄內12處公墓，不只除草，也砍伐構樹等雜樹，加總清理了4300餘門墓園，今年持續。口湖鄉公所今年也如法炮製，鄉內13處公墓、1000多門墳塚全都清，許多原本被長草掩蓋的墳墓頓時重見天日。

北港鎮長張勝智指出，不少掃墓民眾發現祖墳被清理得乾乾淨淨，既驚且喜，以為是別房子孫事先來割草砍樹，也有人猜想是隔鄰墳地後代順便的善行，怎麼都想不到是公所做的。

王姓口湖鄉民說，他已經連續多年請人除祖墳墓草，一般行情清理單門墓塚價格在500至1000元間，如果是2人以上合葬的大墓園要價2000元，公所統一清理，讓鄉民省不少麻煩及開支。

口湖鄉長林哲凌表示，不少自行清理的民眾為求快速，往往點一把火焚燒，不但造成空氣汙染，起風時火勢難以控制，常常引起火警，讓消防隊疲於奔命，公所除草砍樹，清運樹枝雜草，絕不用火焚，讓慎終追遠的鄉民掃墓時只燒金紙，不必燒草木。北港蔡姓鎮民強調，清理墓草木雖非重大德政，卻是讓人民很有感的服務。

(中時)

客人訂位爽約被告判賠3.8萬元　… 富宇藝文元年登場 大家「藝」起…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。