富宇藝文元年登場 大家「藝」起來！

富宇藝文年開跑！小朋友的創意作品令人驚艷。（盧金足攝）

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尋找身邊的大藝術家，富宇建設揪住戶一起投入藝術世界。（盧金足攝）

藝術讓心靈更「富」有，「宇」宙的無價之寶！富宇建設今年以藝文年為目標，提出「大藝術家」生活提案，規劃一整年度的系列藝術課程，引導住戶投入藝術創意，小朋友天馬行空的彩繪和構圖令人驚艷，下一個「畢卡索」就在你家！

富宇建設協理周燕槿指出，「大藝術家」生活提案，規劃每月2次、全年共計24次的年度藝術課程，配合時令節氣的變換，以「極光」、「午後下午茶」、「迎接秋收的稻草人」等不同主題，穿插各式媒材，融合個人創意，完成平面畫作或立體作品。

「大藝術家」生活提案，延續富宇去年讓藝術走入社區的理念，以年度規劃的性質提出更是希望表達對藝術的支持，希望透過生活中不同媒材的運用，帶領住戶一同探索美學的多種可能性，讓藝術與生活更加貼近。

率先開跑的「極光」彩繪，最受孩子喜愛，在「看到極光會幸福一輩子」傳說的引導下，交錯運用壓克力顏料與粉彩，彩繪夜空與北歐景色，再以粉彩堆疊成極光。

有趣的是，浪漫的故事總在孩子的調皮之下形成強烈衝突，形成最後由家長接手修補、繪製的熱鬧場面。

此外，春季的「午後下午茶」成人甜點水彩單元，特別吸引喜歡繪畫或久未畫畫的住戶參加；在老師示範之下，住戶們提筆構圖、摸索並掌握水彩特性，特別考驗細心與耐心，迅速累積成就感。

周燕槿強調，除了「大藝術家」生活提案，富宇藝文年還有小旅行、藝文講座、公益活動等更多精彩活動單元即將登場

，接下來與富宇文化協會合作，前往北京參訪姊妹社區的活動將成為兩岸生活交流的盛會。

(中時)

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