MLB》川普大改稅制 恐讓「重磅球星交易」絕跡

太空人去年一舉拿到世界大賽冠軍，韋藍德功不可沒。(美聯社)

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中時電子報

太空人去年球季末，找來韋藍德(Justin Verlander)助拳，一舉拿下世界大賽冠軍，不過，以後這樣的「重磅交易」，恐怕會越來越少了！《紐約時報》報導，美國總統川普簽署通過新稅制，以後只要非不動產交易，都可能得課稅，當然，球員交易也列在其中。

川普是在去年修訂這個新稅制，這條約只允許不動產交易免稅，包括農夫或商人交換卡車或機器，都得按物品價值課稅。《紐約時報》記者譚克斯雷(Jim Tankersley)指出，這代表太空人或其他職業運動隊，以後每次進行交易，也會需要支付稅金。

換言之，球員交易也在此限，《雅虎體育》記者西維克(Chris Cwik)表示，若以後球隊要交易像韋藍德這類的大咖球員，可能也得照合約的價值被課稅。包括大聯盟跟NBA，都高度關注這件事，他們首先最大的疑問是，到底該怎麼判定球員的價值？

譚克斯雷舉韋藍德為例，去年韋藍德年薪是2800萬美金，但他替太空人貢獻的勝投，也是他的價值，統計學者評估，那至少值2000萬；有些統計，也把韋藍德以及太空人當籌碼送去老虎的新秀們的未來價值算進去，球員價值得取決於多面向，球隊該被課多少稅，難以衡量。

大聯盟法律部主席哈倫(Daniel Halem)直言，球員交易沒有所謂的「公平市場」，他不清楚各球團怎麼看待這件事，但希望這只是政策上的疏忽，他們會積極去溝通，讓狀況改正過來。美國國稅局抑或是任何財政單位，未對此做出回應。

(中時電子報)

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