細數蔡政府爭議人事 洛杉基：就知台未來幾年多悲慘

金管會主委顧立雄。(中時資料照)

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中時電子報

顧立雄接任金管會主委時引發極大爭議，前金管會主委曾銘宗曾質疑顧立雄法律出身、無財金背景，這任命是藐視金融專業。自由作家洛杉基稍早在臉出指出，蔡政府讓不懂農業的當北農總經理、不懂財經的律師擔任金管會主委等，「就知道台灣未來兩年到六年，結局會如何悲慘了」。

顧立雄自從主掌金管會後，遭各界質疑顧沒有金融背景如何勝任？顧立雄去年9月29日到立法院備詢，國民黨籍立委、前金管會主委曾銘宗抽考金融術語，顧立雄一度結巴。

洛杉基在臉書指出，他日前曾問某著名會計師事務所負責人對顧的評語為何，他搖搖頭說當律師可以，當金管會主委真的「不行」。「會計師一向說話保守，這麼說已經算是十分嚴重了」。

對於這兩天顧立雄的言論，洛杉基說更是證實會計師說的話，「外行領導內行，搞死內行」。洛杉基說前兩天，顧說要認真考慮純網路銀行，今又說最多只發兩張執照。「網銀是潮流，他說兩張憑什麼？難道有quota嗎，還是看顏色？」洛說現在國際潮流都用數位鈔票，台灣政府還在大印紙鈔，阻止網銀擴張太快，洛直言，簡直是活在上個世紀。此外，顧配合賴院長要阻止對岸的惠台（對台）磁吸效應，竟大言不慚地說台灣「相對大陸資本市場有五大優勢」。

洛杉基說蔡政府讓不懂農業的當北農總經理、不懂財經的律師擔任金管會主委、讓不懂飛機的當華航董事長、不懂教育的當教育部長、不懂文化的擔任文化部長、不懂管理經營是什麼東東的擔任各官股企業董事長總經理、不懂對岸政治局勢的人擔任國安局長、由仇中的人負責兩岸事務。洛直言「就知道台灣未來兩年到六年，結局會如何悲慘了」。

(中時電子報)

文章來源：洛杉基臉書

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