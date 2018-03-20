張俊宏前女友林慧珍 逾假釋門檻不必再關

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民進黨創黨元老張俊宏與前女友林慧珍，同涉掏空全民電通弊案，2人先前都曾入獄，獲假釋出獄，事後再被判刑確定，其中張俊宏仍須再入監服刑，檢方已拘提張，近日將通緝，但林慧珍境遇大不同，她經矯正署重核後，認定林女已服刑過半，逾假釋門檻，核准林女假釋，林不必再坐牢。

林慧珍是民進黨前美麗島系大老張俊宏，婚外情長達25年，之後因2人鬧翻，扯出全民電通弊案，2人均官司纏身，甚至入獄。

林慧珍因分別涉及侵占罪、公司法等案件，被判刑2年、1年11月確定案件，她在2013年3月8日入監服刑，矯正署2015年9月18日核准假釋出獄。

但假釋期間的林慧珍，去年3月又因違反證交法，被最高法院判刑1年3月確定，合併執行刑為5月2月。

由於法務部矯正署基於保障受刑人權益，放寬重核假釋規定，把在監執行及假釋付保護管束期間都納入重核假釋日數計算，因此林慧珍受惠此規定。矯正署日前重核林的假釋案，認定她服刑過半，逾假釋門檻，不必再關。

反觀張俊宏因在2014年發監前人間蒸發，遭通緝300天後才投案入監，2016年12月始獲假釋。去年最高法院再依違反證交法等罪判張徒刑2年，合併執行5年7月，張須再入監。

北檢今年1月23日、2月23日，2度傳喚張發監，張均未現身。北檢已發拘票拘提張，若張仍不到案，近日將再發布通緝。

(中時)

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