李敖、陳立宏長腦瘤 王尚智：思想者與敘述者的業之顯影

2018年03月20日 10:28 中時電子報 吳品瑤

跨足文壇、政界甚至電視媒體的李敖，波瀾壯闊人生於前天(3/18)畫下句點，罹患腦幹腫瘤住院治療的他最後不敵病魔辭世，享壽83歲，而事隔2日，資深媒體人王尚智在臉書轉貼了胡因夢自傳中〈李敖與我的愛恨情仇〉此一章節，嘆李敖得腦瘤是業之顯影，最終「以腦細胞病變為償付的代價」。

王尚智談李敖過世，也提到他的第一任星老婆胡因夢。(翻攝自王尚智臉書)

王尚智稱李敖與胡因夢是「奇男子與奇女子」，更表示始終認為「『地球上只有胡因夢』，而非陳文茜，才是唯一真正弄懂李敖的人」，王尚智透露曾跟這兩位有過好幾次訪談機緣，「他們給我的感覺只有一個：自由又叛逆的老靈魂，睥睨人世間，從來不是省油的燈！」，表示或許李敖博學更勝一籌，「但比起生命本質的因緣洞悉，後來的胡因夢遠在李敖之上了」。

話鋒一轉，王尚智提及李敖病情，表示李敖跟資深媒體人陳立宏，都因腦瘤過世，驚吐：「腦瘤，是思想者與敘述者的業之顯影，以腦細胞病變為償付的代價」，表示不知胡因夢如何看待前夫與其病況，然一切都不重要了，「李敖無論偉大與醜陋，都已經轉眼成為人們記憶中的一抹風煙」，表示至少對岸應該會有人想給大師蓋個紀念館，在台灣「應該沒有什麼人會幫李敖念經送行吧」。

王尚智嘆沒人知道大師是如何面對自己的生死交界，「他有沒有庸俗反撲的「眷戀」，有沒有從生存本能的深層浮現出「畏懼」？」，他隱約覺得李敖在這最後的日子「智慧的放下了」，嘆息唯有真正放下的靈魂，「縱使身處幽冥獄中千刀萬剮，也都安然自在」。

(中時電子報)