與我太字號軍艦同型 菲最老護衛艦拉賈胡馬號退役

菲律賓海軍老護衛艦拉賈胡馬號。（圖/美國海軍）

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中時電子報

據俄羅斯衛星網（Sputnik）報導，菲律賓海軍（Philippine Navy）日前宣布，準備將在該國服役40餘年、總生涯長達75年的護衛艦拉賈胡馬號（PS-11 Rajah Humabon）退役，正式結束這艘自二戰（World War II）活躍於海上的軍艦使命。前身是美軍退役驅逐艦的拉賈胡馬號，與我國海軍的太字號：太和、太倉、太湖與太昭軍艦屬於同型同款。

菲律賓軍方表示，除役後的拉賈胡馬號將成為桑莱岬（Sangley Point）海軍博物館的一部分，向大眾開放參觀。海軍艦隊發言人泰柏（Lt. Sahirul Tai）表示，這艘曾作為外賓來訪的旗艦，將見證菲國海軍的光輝歷史。

拉賈胡馬號的前身是美國海軍坎農級護航驅逐艦（Cannon-class destroyer escort）阿瑟頓號（USS Atherton），因戰爭期間擊沉德軍艦艇，獲得一枚銅星勳章。在太平洋戰役末期，前往馬里亞納群島（Mariana Islands）與沖繩等地。戰後於1955年轉交日本自衛隊服役，改名為初美號（Hatsuhi (DE-263)），一直到1975年為止。該艦送往南韓重整後，於1978年轉交菲律賓海軍，二次改名為拉賈胡馬號直到今日。

拉賈胡馬號護衛艦排水量為1,240噸，最高時速可達21節，可搭載15名軍官與201名水手，最大航程可達2萬公里。

(中時電子報)

文章來源：Philippine Navy Decommissions Oldest World War II Warship

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