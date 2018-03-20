NBA》57年來第1人！ 班西蒙斯大三元創菜鳥紀錄

七六人隊班西蒙斯轟炸籃框，繳本季第9度大三元。(美聯社)

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中時電子報

七六人隊「老新人」班西蒙斯(Ben Simmons)預約聯盟新人王，20日繳11分、12籃板、15助攻，獻上本季第9次大三元助球隊108比94擊敗黃蜂，且是57年來首位4場內完成3度大三元的超級菜鳥。

前一次4場內繳3度大三元的菜鳥，要回溯到1961年的傳奇球星「大三元製造機」羅伯森（Oscar Robertson）。班西蒙斯2016-17年球季因腳傷整季缺陣，今年菜鳥季「趕進度」，20日大三元外還外帶3抄截、且沒有任何失誤完成生涯第9度大三元。

除了大三元，班西蒙斯本季第19度單場10助攻，一併改寫傳奇球星A.I.艾倫·艾佛森（Allen Iverson）的隊史菜鳥紀錄，也僅次巫師一哥沃爾(John Wall)在2010-2011球季寫下的25次聯盟紀錄。

大三元替球隊奪勝，班西蒙斯表示這對他而言意義重大，「但更重要的是能幫助球隊贏球，我很高興我們贏了。」

班西蒙斯說，「儘管這並非我們全隊最佳表現的一場，但我們整體都有水準演出，且關鍵時刻都團結一心。」當家中鋒恩比德(Joel Embiid)攻下全隊最佳25分、19籃板，貝利內利（Marco Belinelli）板凳挹注21分。

(中時電子報)

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