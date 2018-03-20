出征前已有傷 戴資穎全英連霸是這樣拚出來的

戴資穎全英決賽對山口茜來回42拍拿下1分後，扶著淤傷的右膝在場邊喘氣。（badminton photo提供）

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中時電子報
／綜合報導

甫連霸全英羽球公開賽的「世界球后」戴資穎，20日上午搭機返抵國門，疲憊的她謝絕接機，回到高雄才在臉書po文，表示早就想發文感謝很多人。原來她在出征全英之前，已在訓練中拉傷，傷勢反覆，多虧國訓中心防護員、長庚醫師林瀛洲替她紮貼及治療，還有出國後換專屬防護員「憤怒姐姐」陳盈璇接手照顧，才能完成這次賽事。

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「每天貼紮下去比賽，比完賽冰敷治療，一天撐過一天...覺得這個冠軍，對自己來說本來其實很遙遠，但在大家的幫忙之下，我順利的達成這艱難的任務...」小戴說。

「戴爸」戴楠凱透露，女兒在訓練時拉傷大腿內側深層肌肉，算是相當嚴重的傷勢，但運動員需要高強度的訓練，才能應付比賽狀況，練與休之間很難取捨，幸好出國前傷勢好轉。

小戴則說，出征前處於「休息一下」、「好了一些」、「練了又受傷」、「又休息」、「又練」的反覆過程，「當然會這麼嚴重的原因，一定是我不給自己足夠的時間休息，」小戴直到最後覺得真的不行，才決定休息個幾天，就啟程飛往英國。

戴資穎在回國班機上冰敷右膝瘀傷，但比起出國前的拉傷，皮肉傷真的只算是小事。（臉書翻攝）

除了原本的傷勢，戴資穎在全英屢屢上演撲救美技，包括膝蓋在內又添了不少瘀傷。她笑著說，自己在巴黎回台灣的Kitty班機上又出了難題給長榮空姐，「有沒有冰塊可以冰敷？」結果如願以償，讓她覺得超級感恩。

「在比賽過程中，除了現場有一堆大大的加油聲，還有很多從台灣飛去看我比賽的球迷，在英國唸書的學生都來替我加油，加上不能在現場吶喊卻和我零時差的你們，我心裡也只有無限的感謝。當然還有我最強大給力的小團隊，沒有你們就沒有我：）」小戴說。

(中時電子報)

戴資穎非常感謝所有球迷在這次全英熱烈支持，讓她撐過這次的傷勢。（臉書翻攝）
戴資穎在訓練中嚴重拉傷，仍能及時趕上全英公開賽，並完成衛冕，她特地po文感謝所有幫助她的人，包括自己的小團隊。（臉書翻攝）
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