影》球弟偷跑去刺青 球爸震驚失望

「球爸」拉瓦爾鮑爾不喜歡刺青。(美聯社)

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中時電子報

「球弟」李安吉羅(LiAngelo Ball)之前在中國杭州惹上偷竊麻煩，但是「球爸」拉瓦爾(LaVar Ball)好像沒有生氣，反而說偷東西只是小事。不過這次球爸真的生氣了，因為李安吉羅居然瞞著他跑去刺青。

原來球爸很討厭刺青，李安吉羅之前在手腕上刺了一點小東西就鬧得家裡雞飛狗跳，這次李安吉羅居然刺滿了整個胸膛，球爸還在節目裡重演他當時的反應：震驚、失望。

球爸說：「我要狠狠揍扁你。」他揚言要把李安吉羅趕出家門，「你住我的地方，就要照我的規矩。」他還逼問弟弟拉梅羅(LaMelo Ball)是否「知情不報」，拉梅羅只能苦笑說不想當爪耙子。

然而NBA的球員來說，刺青根本是司空見慣，即使大部分球員膚色很深顯得刺青較不明顯，但他們還是喜歡刺得滿滿的。

(中時電子報)

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