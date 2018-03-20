糖廠媽環島會香 為花蓮災區祈福起駕

虎尾福安宮糖廠媽環島會香起駕前，立委張麗善（左二）、雲林縣長李進勇（左五）帶領信眾祈福。（許素惠攝）

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虎尾福安宮糖廠媽祖19日子夜起駕環島千里會香、謁祖並為花蓮災民祈福。（許素惠攝）

雲林虎尾福安宮糖廠媽為期13天的「願行千里、環島賜福」遶境行腳，19日晚間啟程，縣長李進勇、立委張麗善等點燃起馬炮並帶領信眾祈福，此次千里行腳除會香與前往鹿港謁祖外，也將在花蓮吉安鄉聯合西螺福興宮太平媽，舉行聯合平安遶境，為震災區祈福。

福安宮主祀媽祖，因源於虎尾糖廠員工最先供奉，於是俗稱糖廠媽祖，1955年間由彰化縣鹿港鎮新祖宮分靈供奉，每年3月「瘋媽祖」，以舉辦「百里行腳」徒步返回祖廟進香，是地方宗教界盛事。

廟方今年將「百里」升級為「千里」，19日子夜在李進勇、張麗善、虎尾鎮長林文彬等人點燃起馬炮、授旗後起駕緩緩出虎尾小鎮，開始千里環島行腳，數千信眾隨香。

福安宮主委王明崑指出，千里環島會香行腳會經過花東，農曆春節前花蓮大地震造成嚴重財物及人員損害傷亡，屆時將和西螺福興宮太平媽祖，一起在花蓮吉安鄉進行平安遶境，撫慰災民心靈，庇佑風調雨順、國泰民安、信眾閤家平安。

李進勇宗教信仰不同，仍帶領信眾一同祈福，並大力支持補助該活動，也派出縣吉祥物「奇萌籽」隨行環島會香表演，一起宣揚媽祖慈悲濟世的精神，並行銷雲林在地宗教文化資產。他也將前往花蓮吉安參與為地震災民的平安遶境，以及回到第二個故鄉基隆參與會香活動。

張麗善說，糖廠媽庇佑虎尾子民超過一甲子，這次全島會香將媽祖慈悲德澤散播更廣，尤其關懷花蓮災民，意義重大。

(中時)

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