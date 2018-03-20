全亞洲首例！TOEIC Bridg贊助 台南市民免費測驗

TOEIC Bridge大規模贊助台南市民免費參加英語檢定，「台南限定」更是全亞洲首例。（曹婷婷攝）

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坊間英語測驗檢定動輒花上千元，讓不少人卻步，台南市政府推動英語為第二官方語言政策，鼓勵民眾提升日常英語溝通能力，將英語學習融入生活，今年更獲「多益普及英語測驗(TOEIC Bridge)」提供1500個名額讓台南市民免費報考，考生可免費獲得學習教材及取得英語能力證明，成績達標更多將獲頒官方證書。

副市長張政源副表示，本次TOEIC Bridge大規模贊助是「台南限定」，也是全亞洲首例，贊助金額達165萬元，TOEIC Bridge報名費為1100元，參加此專案的1500位市民完全免費，市府透露，消息一出，不少市民趨之若鶩，原本1200個名額提高到1500個，如台南市警局已有100多人報名。

市府第二官方語言辦公室主任李賢衛副秘書長表示，市民朋友除了免報名費，還可免費下載由多益團隊及「台灣全球化教育推廣協會，GEAT」共同編寫教材。

二官辦副主任田玲瑚說，英文檢定可幫助學習，坊間英檢難度偏高，受試者易感到挫折，TOEIC Bridge是銜接TOEIC的橋樑，程度約初、中級，讓市民了解自己的英語程度。

GEAT臺灣全球化教育推廣協會理事長陳超明教授指出，英語力是即戰力，提升英語力是大家該努力的方向，台南推動英語為第二官方語是前瞻性思維與作法，帶動台南的國際視野。

為幫助民眾學習各行各業日常情境常用的英語，協會也特別與忠欣公司合作發行「365行英文輕鬆學 完勝日常英語So Easy」學習手冊，內容豐富實用，並設計了「I speak English英語認證徽章」，除肯定考生表現，店家或企業也能公開展示，有助於推廣英語服務。

二官辦表示，專案報名3月20日開跑，測驗將於5月辦理，除部分名額保留給市府員工，也開放名額讓市民報考，有興趣的市民可至第二官方語言專案辦公室網站查詢及報名，並可下載免費教材及試題，提前做好應考準備。

(中時)

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