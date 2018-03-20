擔心暈機或腸胃不適？上飛機前最好別碰地雷食物

2018年03月20日 10:58 中時電子報 林郁庭 樂時尚／吳佳穎、編輯／

出國旅遊心情總是充滿放鬆、愉悅，開啟完全的度假模式，不過有沒有想過哪些東西可以吃、那些不該碰？國外營養師推薦，如果不想讓身體不舒服破壞了遊玩的興致，建議上飛機前要忌口，有些食物盡量先別吃。

地雷食物可能會讓你體驗一趟腸胃不舒服的航程，這些食物千萬別在上飛機前碰。

▍鹹食點心

（圖／Unsplash）

由於飛行時人會處裡脫水狀態，而且會讓人感到浮腫和臃腫，而鹹食的不當攝取，因為內含碳水化合物、脂肪含量過高，因此會讓你更顯擁種及胃腸不適。

▍糖

（圖／Unsplash）

甜份過高的食物在人體消化糖分後，血糖會升高，帶來一時的愉悅亢奮。但當它開始下降時，就會讓人感到煩躁，這對於長途飛行中不能好好休息保持體力來說是很痛苦的事情，因此盡量避免甜食，如果真要吃，就要記得別使用超過10克的甜食。

這些食物請多吃吧！

▍水果和蔬菜

（圖／Unsplash）

試圖在機場尋找新鮮的水果或蔬菜例如蘋果、水梨、柑桔或藍莓這樣的水果，因為水果內的纖維、含水量可促進肚子消化作用，並在上飛機前會感到精力充沛、沒有沉重壓力。

▍黑巧克力

（圖/達志影像shutterstock提供）

如果非要吃點甜食，來些黑巧克力吧，黑巧克力含有抗氧化劑，雖然它還不算是完全的健康食品，但一盎司只有大約160卡路里，酌量食用，解饞、健康不過胖。

▍水果汁

（中時資料照片）

如果太飢餓又渴，選擇機場經長在賣的天然水果汁吧，沒有過多的卡路里，也有水果成分的內容，通常一杯就飽、又能止渴補充營養。

▍堅果類

（圖/達志影像shutterstock）

選擇不加鹽的堅果類零嘴，不僅可以提供高蛋白質、還擁有健康脂肪和纖維，只要在出門前將它們分裝袋準備好，不要過量，可補充飢餓感。

▍雞肉三明治

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機場餐廳多會販售三明治等，選擇一些優質蛋白質例如雞蛋、烤雞肉或三明治、火雞漢堡等，這些瘦肉蛋白和碳水化合物可以保持身體良好的平衡及解餓。

▍麥片

(圖/shutterstock)

如果在長途飛行中因為長時間保持坐姿，也不方便行動，有些人可能會出現消化不良的狀況，因此吃點燕麥，它的纖維含量可以幫助消化，也可以加入一根香蕉，可以讓你飛行中保持幾個小時的舒適飽腹感。

▍沙拉

（中時資料照）

沙拉搭配蔬菜，加上雞肉或豆類，如果可以就自行製作，在淋上一些清爽的醬汁，保證吃飽飽又充足到下飛機。

▍水

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飛機上經常很容易出現缺水、皮膚乾燥的狀況，因此準備一個水瓶，當過海關之後，記得上機前裝滿它，並持續喝水補充水分，如果可以，多準備一小罐迷你噴霧，隨時噴在臉上補充水分。

(中時電子報)