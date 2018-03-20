國會拒馬如「千層派」 李錫錕：這樣怎跟蔡政府拍桌

2018年03月20日 11:17 旺報 潘維庭

政府大增警力維安預算，且國會外布滿拒馬，台大政治系教授李錫錕20日指出，號稱「最會溝通、最開放的政府」，現在竟然除了架起重重拒馬之外，還要再增加高達五倍警力支援的預算，是不是政府要再度通過類似勞基惡法的政策？是怕人民再度上街頭爭取權益嗎？

李錫錕質疑，「蔡總統當初說政府聽不到可以大聲一點，甚至於可以拍桌子，但是現在都架滿了鐵絲拒馬，請問要怎麼拍呢？」

親民黨立委陳怡潔日前表示，政府在去年底短短4個月內，發放7千多萬元、16萬多人次的警力作為維安，其中台北市的警察更被動用52759人次；基層員警被動員協助勤務，每次只領445元，連500元都不到，非常血汗。今年度警政署編列的維安相關預算高達3.9億元，依估算，今年要被動員維安的警力將高達85萬人次。

李錫錕稱，在勞基法的審議過程中，民進黨跟過去的國民黨一樣，的確會用優勢多數暴力「碾壓民意」，再用這種高強度的警力，壓迫公民社會力量。前幾天，法院二審判決太陽花無罪，先不論判決內容，至少已經是公民力量的展現。但是現在看到國會外頭的拒馬，布置得像千層派一樣，「我想請問公民還有沒有最後的救濟辦法，也就是以公民不服從來占領國會，還可能嗎？」

他指出，其實勞基法修法的影響，並不會小於服貿，但是人民怎麼可能越過千層派拒馬去占領國會，實踐公民不服從呢？他認為，如果不是政府刻意壓制，就算再有一次「勞基法太陽花」占領國會運動，我們也不會感到意外。

李錫錕認為，在最自由民主的台灣，政府居然要再增加「維穩」的預算，靠壓榨基層員警來替錯誤的政策擦屁股，「這不是土包子治國，那什麼才是呢？最後我也呼籲蔡政府，不要再持續沉淪，成為壓迫公民社會的新黨國體制。」

(旺報)