大學申請入學今報名 校系及名額數歷年最多

2018年03月20日 10:58 旺報 簡立欣

大學甄選入學委員會3月20日起開始受理107學年度大學個人申請入學報名。今年有70所大學共計2038個學系（組）參與招生，招生名額5萬6060個、離島外加名額308個、原住民生外加名額3142個，參與招生的校系及名額數是歷年來最多。

繁星推薦未錄取或有意參加個人申請的考生，可參閱招生簡章或至該委員會網站（https://www.caac.ccu.edu.tw）查詢相關規定。甄選委員會另提醒：

一、報名方式可分為（高中）職學校集體報名及考生個別報名，考生須擇一辦理，若重複概以學校集體報名資料為準。

二、繳費期間：即日起至3月22日下午5時止。

三、每一考生申請校系數以6校系為限，每一校系報名費100元（須一次繳足，不得分次繳納。低收入戶考生報名費全免優待，中低收入戶考生第一階段報名費減免60%）。

四、報名期間：3月20日至3月22日每日上午8時至下午9時。一律採用網路報名，為避免網路塞車請儘早上網報名。

報名截止後，甄選委員會將依據報名考生學測、英聽、術科考試成績第一階段篩選，預計3月28日上午8時起於甄選委員會網站公告篩選結果。考生輸入學測應試號碼及身分證號碼即可查詢篩選結果，不另寄書面通知。

20日同步開放「高中（職）在校成績證明」查詢系統，有報名個人申請的高中（職）應屆畢業生，即日起至3月26日每日上午8時至下午9時，可至甄選委員會網站查詢。若查詢成績證明內容有誤，應立即向學校或甄選委員會反映。查詢截止日後，成績證明將直接匯入大學個人申請第二階段審查資料上傳系統，不再受理更正。未依限查詢或未及時反映成績有誤者，自行負責。

甄選委員會特別提醒，因大部分校系審查資料項目皆有要求「高中（職）在校成績證明」，故應屆畢業考生務必於前述查詢期間內上網查詢學校代為上傳的成績證明是否正確，維護自身權益。

成績證明查詢網址https://www.caac.ccu.edu.tw/，進入後選擇「個人申請」網頁，點選「審查資料上傳」項下的「應屆畢業學測考生查詢在校成績系統」選項，輸入個人專屬證號後，即可查詢。

(旺報)