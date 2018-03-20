阿里山公路凌晨坍方 預計下午3點恢復雙向通車

2018年03月20日 11:01 中時 張伊珊

落石事件發生後，公路總局五工處立刻調派機具前往清理，經搶修後，阿里山公路76.7公里處可維持單線雙向通行。（張伊珊翻攝）

通往阿里山森林遊樂區的阿里山公路，今(20)日凌晨3時40分，在76.7公里（靠近十字口上方路段）處發生坍方，造成全線交通中斷，所幸並無人車傷亡。公路總局五工處阿里山工務段段長黃秋揚表示，已於上午6時35分搶通，現為單線雙向通行，道路兩旁派有旗手管制交通，預計將在下午3點完成清理工作，恢復雙向通車。

黃秋揚表示今日凌晨山區並未下雨，排除天氣因素，其坍方原因可能與該路段附近的竹林有關，疑似竹林內產生裂縫，加上岩石風化造成土石內部鬆動，才會無預警導致邊坡大崩坍。他說約在凌晨3時40分發現落石坍方，立刻調派機具前往清理，經過3個多小時搶修，已於上午6時35分搶通，現維持單線雙向通行，其他路段派員勘查後皆不受影響。

這次坍方路段位於台18線76.7公里處，鄰近去年5月份也曾在78.4公里處發生落石事件，兩處僅差不到3公里，不禁讓用路人憂心該路段是否為土石鬆軟區。黃秋揚則指出兩者關聯性不大，預估在今日下午3點清理完畢，恢復雙向通車，後續也將盡速派員前往現場，查看確切導致邊坡落石的原因。

(中時)