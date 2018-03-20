告別夏威夷 美海陸367中隊超級眼鏡蛇退役

2018年03月20日 11:18 中時電子報 喻華德

據美軍太平洋司令部15日發佈新聞，海軍陸戰隊陸戰第367輕攻擊直升機中隊（HMLA-367）所屬的AH-1W「超級眼鏡蛇」攻擊直升機在13日執行最後飛行，宣告該中隊告別W型「超級眼鏡蛇」，進入全AH-1Z「蝮蛇」時代。

美國已宣布透過海外軍售(FMS)計劃出售汰換的超級眼鏡蛇直升機。該款直升機仍為寶貴的戰鬥平臺，只要整合現代航電後即可快速備妥預備交機。

「超級眼鏡蛇」型機在2012年開始於陸戰隊夏威夷基地(MCBH) 服役。367中隊在2017年12月接收首批3架「蝮蛇」，開始汰換「超級眼鏡蛇」。

8架駐防夏威夷基地的「超級眼鏡蛇」的其中2架由367中隊指揮官馬科斯基（Makoski）中校及資深領導階層在夏威夷執行了最後的飛行任務。他們駕駛退役飛機自夏威夷基地起飛，以逆時針繞行歐胡島，飛行時間約1.5小時，最後返回夏威夷基地。

367中隊的8架飛機中，3架將保留在歐胡島靜態陳列。其餘五架將由戰術運輸機空軍至亞利桑那州土桑市的飛機維護與再生大隊（Aircraft Maintenance and Regeneration Group），該單位將保存飛機。

陸戰航空第24大隊(Marine Aircraft Group 24)指揮官、陸戰第367輕攻擊直升機中隊(HMLA-367)指揮官、作戰官、飛機維護軍官科瓦爾（Mark）少校說：「這很可能是我自己的最後一次飛行」。

該中隊將持續維護及飛行「休伊」UH-1Y「毒液」直升機及新的AH-1Z，並持續送交飛機以擴張在日本沖的縣第31陸戰遠征軍及澳大利亞達爾文的陸戰輪調部隊（Marine Rotational Force）。

(中時電子報)