MLB》勇士頭號新秀下3A 美媒批：打再好也下放

勇士宣布把頭號新秀阿庫納下放小聯盟。(美聯社)

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中時電子報

勇士超級新秀阿庫納(Ronald Acuna)去年在3A打擊率破3成，被認為已夠格上大聯盟，他春訓熱身賽打擊率破4成，更讓外界看好他在大聯盟開季，然而，勇士仍宣布把阿庫納下放3A，《雅虎體育》記者西維克(Chris Cwik)斷言，無論阿庫納打再好，終會被送到小聯盟。

20歲的阿庫納被評為大聯盟前五大新秀，熱身賽目前出賽16場，繳打擊率4成32、上壘率5成19、長打率7成27、4轟成績，單看數據，幾乎就是大聯盟水準。阿庫納被下放3A，西維克認為，是想避免阿庫納太早取得自由球員資格。

照大聯盟規定，球員在大聯盟年資滿六年，才能取得自由球員資格。在大聯盟待滿完整一年的球季，算年資172天，因此有些球員有六季出賽，年資未必滿六年，如國民的哈波，雖在大聯盟打了六個球季，但《Baseball Reference》資料顯示，他在大聯盟的年資是5.159年。

以阿庫納來說，如果勇士等美國時間4月13日才拉他上大聯盟，打滿整季累積的年資，也不會超過171天，換言之，他就會得等待到七個球季結束，才會取得自由球員資格。西維克表示，阿庫納已經不用到小聯盟證明什麼，下放他純粹是勇士的「技術性操作」。

過去小熊用相同手法，把布萊嚴(Kris Bryant)下放3A時，球員工會便批評那是「棒球界最糟的一天」，時隔三年，換阿庫納也遭遇同樣的命運。西維克感嘆，「當好球員已經準備-好，不會上大聯盟，只有在對球隊最有利的情況下，才會獲得機會上去。」

(中時電子報)

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