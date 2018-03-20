男童游泳沒回家 母子捷運站重逢激動相擁

2018年03月20日 11:10 中時 謝明俊

1名家住新店的11歲男童，日前獨自搭捷運由七張站到北門站附近的游泳池游泳，卻未在約定返家的時間裡回到家，母親前往七張站尋子未獲焦急徘徊，捷運警隊2分隊員警俞家鵬見狀主動協助，最後發現男童業已搭車回到七張站，並在共構大樓內尋回男童，讓母親喜極而泣。

捷運警察隊2分隊警員俞家鵬，於日前晚上21時50分，在於捷運七張站執行巡邏勤務時，見到1位婦人神情慌張，俞員當下上前關心，得知婦人的11歲兒子，於當晚18時許獨自1人由捷運七張站，搭車前往北門站附近的游泳池游泳，原本應於20時40分返家，但一直未見兒子蹤影，於是來捷運站內找尋。

俞員了解情形後，陪同婦人前往北門站調閱監視器影像，發現男童於當日20時20分由北門站進站後，搭乘20時23分往新店方向列車離站，俞員請北門站站長依男童進站卡號查詢男童有無出站紀錄，同時將男童照片、特徵等相關資料，提供捷運公司各站務人員，並通報分隊線上警力全力協尋。

由於婦人極度擔憂，眼眶泛淚，俞員一面安撫其情緒，一面詳細告知警方的處置作為，並允諾必將積極協助尋找。23時許接獲北門站站長告知，男童已於20時45分在七張站刷卡出站，俞員立即再陪同婦人返回七張站周邊尋找，終於在23時20分於七張站共構大樓內尋獲男童，婦人當場緊抱男童激動落淚，並感謝警方大力協助。

(中時)