14越南偷渡客台東海岸搶灘 疑與金春財號有關

海巡與警方累計在南田海邊逮捕14名越南籍及1名大陸籍偷渡客。（莊哲權翻攝）

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19日凌晨5名越南籍偷渡客從台東達仁塔瓦溪海邊搶灘上岸後，海巡和警方19日深夜又在附近逮捕10名偷渡客，分是9名越南人及1名大陸籍女性，累計逮捕14名越南籍偷渡客，其中9名女性，5名男性，1男1女溺斃，是否與高雄查獲的金春財號漁船有關，仍待釐清。

海巡署東部地區巡防局第十巡防區19日在台東南田海邊共逮捕7名人犯，2人台灣籍，5人越

南籍，其中1男1女溺斃，經過一整天的搜尋，昨天深夜又在達仁鄉南田村附近逮捕5女2男偷渡客，其中1女性是大陸籍，其餘是越南籍。

另外，大武分局達仁派出所19日晚上由分局長王永吉率隊，在大武、達仁一帶佈線，晚間7時許接獲民眾通報，在南田村發現疑似偷渡客，隨即前往逮捕3名越南籍偷渡客（2女1男）。

警方研判，這批偷渡客應該和海巡逮捕的是同一批，躲了一整天，肚子餓和口渴，才跑到村莊找食物。

海巡署和警方這次累計逮捕14名越南籍偷渡犯，其中9名女性，5名男性，1男1女溺斃；另外還有1名大陸籍女子和2名台灣籍男子，總共逮捕17人，警方研判有可能是大規模偷渡，不排除和高雄破獲的金春財漁船有關。

台東地檢署主任檢察官連思藩表示，落網的偷渡客和台籍人士均答非所問，不願透露相關細節，偷渡客將交由移民署處理，駕駛橡皮艇之黃姓台籍男子以10萬元交保，另1名台籍男子請回。

(中時)

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