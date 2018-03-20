校園反毒 年底前建立百分百熱點巡邏網

2018年03月20日 11:14 中時 林志成

為讓學生遠離毒品，教育部去年起透過三級合作機制，與警察機關共同建立「吸食毒品熱點巡邏網」，由學校與警方在這些熱點聯合巡察，淨化校園周邊環境。到今年2月底止，已在3042所學校附近建立6130處熱點，建置率達78.73％，預計年底前達到100％。

關於熱點巡邏網的建立與執行方式，教育部學務司科長陳宗志表示，由學校提供校園周邊青少年藥物濫用、吸菸、飲酒或易滋事之高風險聚集熱點，交予各縣市校外會彙整，一般性青少年聚點，則由學校人員自行巡查。

校外會依照學校所提供地點場所，透過斑點圖，找出重點區域，規畫各熱點建議巡邏方式，再利用二級聯繫會議，就校外會彙整之資料，確定各熱點巡邏方式，由警方配合辦理。

對於毒品熱點，陳宗志說，將由學校與警察機關以學校自行巡邏、列為警方巡邏線、設置巡邏箱或校外聯合巡查勤務模式，加強查察有偏差及違法行為之青少年，適時予以勸導及處理，藉由綿密的拒毒與通報網絡建立，讓學生遠離毒品。

「提高見警率，會產生嚇阻作用。」陳宗志說，警方會在各毒品熱點巡邏，當警察出現的機會多了，不良分子就不會出現，會轉移到其他地方去，因此學校要隨時提供校園附近可能涉及毒品購買地點及時段，以讓校外會和警方建立新熱點，打擊販毒及吸毒行為。

據統計，至今年2月底止，「各級學校與轄區派出所合作建立吸食毒品熱點巡邏網」，計有3042所學校提供6130處熱點，占高中職以下學校總數3864所之78.73％，其中台北市、高雄市、苗栗縣、南投縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等7縣市已完成轄區內學校100％建置。

有些學校認為他們所處區域治安良好、不會有人做壞事，因此不提供熱點資訊。但陳宗志說，販毒及吸毒者會看警察查巡邏狀況轉移聚會地點，學校如太輕忽，會讓不良分子有機可乘，因此教育部要求每所學校都要提供高風險聚集熱點，預計年底時，達到各校均完成熱點巡邏網建置目標。

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(中時)