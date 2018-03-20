被當洩慾工具累了！男求分遭學妹告性侵

男子不想再當學妹炮友，竟被告性侵。（非當事人示意圖／達志影像)

友善列印
中時電子報

不想被當炮友也被告性侵！台北市有一名黃姓男子的大學直屬學妹有男朋友，還是與他有曖昧，且見面後都會到上床，因不想再被當成洩慾工具，竟被學妹指控性侵。

不過，台北地檢署調查發現，學妹不但在LINE傳訊息與黃男打情罵俏，甚至傳裸照給他，雖不是戀人，但早已是「炮友當好當滿」的關係，認定強制性交罪證不足，將黃男不起訴處分。

據悉，黃男對自己被學妹當作是洩慾工具已感到疲累，某次與學妹激情過後，對她提出「忘掉我吧」的要求，沒想到學妹竟然激動地說「為什麼每次做完都說不再見面」，不久黃男就被告。

學妹指控黃男2015年害她懷孕、墮胎，2016年7月和2017年9月，分別在黃男住家頂樓及樓梯間對性侵，但遭被黃男反駁，並且強調都是你情我願。

檢察官調查發現，學妹在2015年確實有到婦產科墮胎的證明，但這無法當作是2016、2017年性侵的事證。此外，若學妹真在2016年被學長性侵，2017年為何還要和他出遊，加上學妹在去年約3、4月和黃男發生關係後，還傳LINE訊息「你想要愛愛喔」、「你雞雞太小」等打情罵俏的文字，甚至還傳裸照，顯見兩人關係匪淺，檢察官認為沒有足夠的跡證可以證明黃男對學妹強制性交，因此將他不起訴。

(中時電子報)

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